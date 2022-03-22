دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 22 مارس 2022: أعلن صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين بالتعاون مع منظمة اليونيسف في الأردن عن تنظيم زيارة افتراضية إلى مخيمات اللاجئين بالأردن، شارك فيها مجموعة من الضيوف والجهات المعنية في جناح موانئ دبي العالمية ضمن حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي.

واصطحبت الزيارة، تحت عنوان "من قلب الحدث، دعم الشباب المهمشين في الأردن"، الحضور في تجربة افتراضية إلى مركزي مكاني في مخيم الزعتري للاجئين السوريين وشرق عمّان للاطلاع على أوضاع اللاجئين من الأطفال والشباب ولقاء المنسقين والمسؤولين في هذه المراكز.

وناقشت كل من الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير للتعليم؛ وكارلا حداد، مديرة التبرعات الخاصة والشراكات باليونيسف؛ وتانيا شابويزات، ممثلة منظمة اليونيسف في الأردن مدى أهمية التعاون بين يونيسف الأردن وصندوق تعليم اللاجئين، لإتاحة التعليم العلاجي ومهارات الحياة وخدمات حماية الأطفال في مركزي مكاني ضمن مخيمات اللاجئين وفي المجتمعات المضيفة.

تأسس صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين في عام 2018، ويدعم البرامج التعليمية عالية التأثير في مستويات التعليم الثانوي والمهني والعالي للشباب اللاجئين في الأردن ولبنان. كما تساهم منح الصندوق في مساعدة أطفال الأسر المقيمة مؤقتًا في الإمارات العربية المتحدة، هربًا من الحروب والكوارث في دولهم، من غير القادرين على سداد الرسوم المدرسية. ونجح الصندوق منذ تأسيسه في مساعدة ما يزيد عن 47 ألف شاب لاجئ حصل 50% منهم على وظائف بعد تخرجهم.

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