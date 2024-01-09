جميع خدمات صندوق خليفة متوفرة الآن على منصة تم

إغلاق فروع صندوق خليفة المقدمة للخدمات في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة

اختصار الفترة الزمنية المستغرقة في طلب خدمات صندوق خليفة والحصول عليها

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع رسمياً عن تحويل جميع خدماته إلى منصة مركز خدمات حكومة أبوظبي الرقمية "تم"، ويشكل هذا القرار الاستراتيجي علامة فارقة ضمن جهود الصندوق ومهمته المتمثلة بتطوير منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقود بذلك مسيرة التحول الرقمي، ويتيح لأعضائه الوصول إلى خدماته بسهولة ويسر من أي مكان، إذ ستطرح جميع الخدمات إلكترونياً دون الحاجة إلى الزيارة، ونتيجة لهذا النهج الرقمي، سيغلق الصندوق جميع فروعه (مراكز الخدمة) في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بينما ستقتصر مهام المقر الرئيسي لصندوق خليفة في إمارة أبوظبي على العمليات التشغيلية الداخلية والإدارية للصندوق. ويؤكد هذا القرار التزام الصندوق بجهوده في دعم أعضائه بإتاحة وصولهم إلى خدماته بسهولة وبكفاءة عالية وتوفر عليهم الوقت والجهد.

يقدم صندوق خليفة لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نطاق واسع من الخدمات، جميعها الآن متوفر رقمياً عبر منصة الخدمات الحكومية "تم" وتشمل قائمة الخدمات: طلب تمويل، طلب صرف مبلغ قرض معتمد، طلب تعديل على قرض قائم، طلب إعادة توزيع بنود صرف القرض، طلب تدريب، طلب عضوية، طلب رسالة دعم، وطلب تسهيل التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي حال احتاج رائد الأعمال إلى جلسة استشارية خاصة بمتطلبات مشروعه سواء كان جديداً أو قائماً، فبإمكانه حجز موعد الجلسة الافتراضية التي يقدمها فريق من الخبراء في مجال استشارات الأعمال عن طريق التواصل مع مركز الاتصال. ويهدف هذا التحول الرقمي إلى إلغاء الحواجز الجغرافية، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم إلى رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتعليقاً على القرار الاستراتيجي، قالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: "نكرس في صندوق خليفة جهودنا لدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، حيث سيتيح طرح خدماتنا رقمياً عبر منصة "تم" الوصول إليها بسهولة أكبر، ليدعمنا ذلك في تمكين قدرات أعضائنا بفعالية وكفاءة، تأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية لرقمنة الخدمات، وتنسجم مع رؤيتنا المتمثلة بتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، وترسيخ مكانة الصندوق كمؤسسة رائدة في اتباع النهج الابتكاري في تقديم الخدمات، فمن خلال أتمتة الخدمات وطرحها بالكامل على منصة تم، لن يستدعي الأمر الحضور بشكل شخصي إلى الفروع لطلبها، مما سيقلل الوقت والجهد، ويختصر الدورة الزمنية لإجراءات طلب الخدمات والحصول عليها. وعلاوة على ذلك، لا يزال بإمكان رواد الأعمال التواصل معنا بسهولة عن طريق مركز الاتصال المتخصص، حيث سيقدم فريقنا المدرب لهم الدعم ويجيب على جميع تساؤلاتهم".

وأضافت: "يعزز هذا التحول لدينا الابتكار والتكيف مع التغييرات، ويدعو إلى صقل المهارات التقنية وإتقانها، وأنا على ثقة بقدرات الصندوق على تسخير التحديات وتحويلها إلى فرص يلهم بها الآخرين، فنجاح الصندوق في تحقيق أهدافه يقوم على جهودنا المتفانية، ونهجنا الريادي، وسعينا المتواصل للتميز".

ويلتزم صندوق خليفة بمهمته في تنمية ريادة الأعمال ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ومن شأن تحول الخدمات إلى منصة تم، أن يعزز مساعي الصندوق في تحقيق ذلك، بأن يسهل وصول رواد الأعمال إلى خدماته بفعالية وكفاءة، ليساهم

بذلك في بناء مستقبل تزدهر فيه الأعمال والمشاريع في دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات حول خدمات صندوق خليفة، وللوصول إليها مباشرة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني:

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

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آية الشريف: aya@kbsstrategies.com