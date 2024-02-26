أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن بدء التسجيل في أولى ورش عمل سلسلة “الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية" حول قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، التي ستبدأ يوم 4 مارس 2024، وتستمر لمدة 4 أيام بواقع 20 ساعة، وتتعمق في تناول المشهد العام للمشاريع في القطاعين في أبوظبي، والتحديات الصعبة التي تواجهها والفرص الكامنة المتاحة لها، من خلال الجمع بين دراسات الحالة لسيناريوهات واقعية والجلسات والأنشطة التفاعلية، لإعداد المشاركين بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.

وستطرح ورشة العمل خلال الأيام الثلاث الأولى عن بعد، بما يضمن مرونتها وسهولة وصول رواد الأعمال إليها، بينما سيتطلب اليوم الرابع الحضور الشخصي للمشاركين، لعرض أفكارهم على لجنة من الخبراء والشركاء، ثم الاستماع إلى آرائهم وتوصياتهم بناءً على تقييهم للفكرة، وسيستمر المشاركون في تلقي الدعم والتوجيه الشامل من الخبراء لمدة شهرين بعد إكمال الورشة.

تشكل ورش عمل الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية التي أطلقها صندوق خليفة بالتعاون مع شركة "سيا بارتنرز" الرائدة في تنمية الأعمال والابتكار، فرصة مميزة للمشاركين لتحسين نماذج أعمالهم، وعرض أفكارهم المبتكرة على الخبراء الرواد في القطاع، واكتساب معلومات قيمة حول توجهات السوق المحلية والإقليمية، وتنسجم أهدافها مع رؤية حكومة أبوظبي الاستراتيجية، بالتركيز على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المشاريع التي تتمتع بإمكانات واعدة في القطاعات ذات الأولوية.

يدعو صندوق خليفة رواد الأعمال الإماراتيين الطموحين أصحاب المشاريع القائمة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو قطاع الرعاية الصحية إلى تقديم طلبات التسجيل في هذه التجربة التعليمية التطويرية.، عبر رابط التسجيل:

https://www.surveymonkey.com/r/KF2024

يرجى العلم بأن سيتم تقييم جميع الطلبات المقدمة، ثم اختيار 50 رائد أعمال من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، ودعوتهم للانضمام إلى ورشة العمل.

يطبق صندوق خليفة رسوم رمزية مخفضة قيمتها 350 درهم فقط، على الطلبات المؤهلة للمشاركة في الورشة.

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