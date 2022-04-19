بالشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 أبريل 2022: أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج "مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات" بنسخته الثانية، بالشراكة مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و"مينتل"، شريك المعرفة، و"تيت أند لايل"، الشريك التقني، و"أنوفامينا"، مدير الابتكار، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات النسخة الثانية من المختبر في20 أبريل 2022على أن تختتم في30 أكتوبر 2022. وقد جاءت عودة البرنامج نتيجة لنجاح نسخته الأولى التي بفضلها أطلقت 4 مشاريع مبتكرة إلى السوق الإماراتية.

و سيتبع مختبر الابتكار 2.0 المراحل ذاتها المعتمدة في الدورة الأولى والتي تشمل تسجيل رواد الأعمال المشاركين في معسكر تدريبي متخصص لتطوير منتجات الأغذية والمشروبات، حيث سيتم في المرحلة الأولى تقييم أفكار المنتجات وإمكانية تنفيذها والتسويق لها بما يتناسب مع سوق المنتجات. بعدها سيقوم المشاركون المؤهلون للمرحلة الثانية من المعسكر بإجراء أبحاث تسويقية، لتمكينهم من التعرف على السوق الهدف آخذين بالاعتبار احتياجات السوق والجمهور المستهدف، ما يؤهلهم إلى مرحلة التطوير، والتخرج وعقد الصفقات مع الشركاء لتسويق المنتجات.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي ‎لقطاع التمكين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يسرنا إطلاق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الثانية، بالتعاون مع مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات و"مينتل" و"تيت أند لايل" والعديد من شركائنا الرواد في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، إذ يأتي هذا النوع من البرامج انطلاقًا من التزام صندوق خليفة بالمساهمة في تنمية قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة ، ودعمًا للمواهب الإماراتية في هذا القطاع، من خلال احتضان منتجات رواد الأعمال الذين يقدمون مشاريع واعدة قابلة للتنفيذ والتسويق.

وأضافت: "حقق مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الأولى نجاحًا باهرًا حيث تم تطوير 4 منتجات ووصولها إلى السوق" معرباً عن أمله في نجاح النسخة الثانية وجني ثمارها كسابقتها، مؤكداً أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في توفير منصة ديناميكية للمواهب الإماراتية، مما سيؤدي إلى إنشاء مؤسسات تنافسية، قادرة على المساهمة الفعالة اتجاه تعزيز مستويات الأمن الغذائي".

وقال السيد صالح لوتاه رئيس مجموعة الصناعات الغذائية والمشروبات: "واجه قطاع الأغذية والمشروبات مؤخراً العديد من الصعوبات والتحديات، لذا نهدف إلى تحفيز إنتاج و تطوير منتجات غذائية جديدة تتصف بالمرونة ضمن قطاع تصنيع الأغذية، إذ نتيح من خلال مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات التعاون بين مصنعي الأغذية والمبتكرين في المجال ليطوروا معاً منتجات غذائية حديثة ومبتكرة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الوطني".

وسيستمر التسجيل أمام رواد الأعمال للمشاركة في مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات حتى تاريخ 12 يوليو. حيث سيقدم شركاء البرنامج الدعم للمواهب الإماراتية، وسيحظى أولئك الذين يظهرون إمكانية تطوير منتج قابل للتنفيذ والتسويق بما يتناسب مع سوق المنتجات، بفرصة تسويقه بالتعاون مع شركاء البرنامج. كما سيوفر البرنامج فرصة فريدة للمشاركين للالتقاء بالعديد من الخبراء وكبار المستثمرين في هذا القطاع، والتعرف على نصائحهم وإرشاداتهم للبدء في مشاريعهم.

للتسجيل ومعرفة المزيد عن مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات يرجى زيارة الرابط: https://fnbinnovationlab.com/

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع:

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.