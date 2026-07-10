أبوظبي، أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع النسخة الثانية من برنامج "هندسة الأوامر"، والمخصص لأعضاء غرفة أبوظبي في العين، في إطار جهوده المتواصلة لتمكين رواد الأعمال بالمهارات المستقبلية وتعزيز جاهزيتهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعهم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير مهاراتهم في تصميم الأوامر الفعالة، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في بناء أعمال مبتكرة باستخدام منهجية .“Lean AI Canvas”

ويقدم البرنامج تجربة تدريبية عملية مكثفة تركز على تمكين رواد الأعمال من بناء أفكار شركات ناشئة، والتحقق من جدواها وإطلاقها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية، انطلاقاً من مبدأ "هندسة الأوامر هي البرمجة الجديدة"، حيث مكّن البرنامج المشاركين من بناء نموذج أولي للمشروع (Prototype)، وإعداد خطة أولية لدخول السوق |(Go- to- Market Kit)، بما يسهم في تسريع رحلة تطوير المشاريع وتحويل الأفكار إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار جهود صندوق خليفة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال بالمهارات المستقبلية، وتهيئتهم للاستفادة من التحولات الرقمية المتسارعة، بما يعزز قدرتهم على بناء مشاريع تنافسية تواكب متطلبات الاقتصاد الجديد.

كما تجسد هذه المبادرة أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية في دعم الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على التقنيات المتقدمة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال.

نبذة عن " صندوق خليفة ":

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني:

www.khalifafund.ae

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مجموعة أورينت بلانيت

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