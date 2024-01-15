أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وجمعية المشرف التعاونية عن إطلاق شراكتهما الرائدة والهادفة إلى تمكين روّاد وأصحاب الأعمال الطموحين عبر تقديم مجموعة من المزايا المخصصة لتطوير الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي للمشاريع.

تقدّم هذه الشراكة الاستراتيجية الفرص لروّاد الأعمال لاكتساب مزايا متعددة، إذ يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على خصم من 25 % إلى 50% على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، مما يوّفر من تكلفة الحصول على المنتجات وعرضها. كما تساهم الشراكة في تعزيز الاستقرار المالي لأصحاب الأعمال عن طريق تزويدهم بفترة سداد مبكرة خلال 30 يوم لضمان إدارة أفضل للتدفقات النقدية للشركات. ويمكن لرواد الأعمال أيضًا الاستفادة من خصم بنسبة 20% إلى 40% على تأجير الأكشاك و%15 إلى %25 على تأجير المحلات، حسب النشاط والأماكن المتاحة للإيجار، مما يقلل من التكاليف العامة ويعزز التنمية المستدامة للأعمال.

وأعربت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة، عن حماسها بشأن هذه الشراكة قائلة: "إن تعاون صندوق خليفة مع جمعية المشرف التعاونية يؤكد التزامنا المتواصل في دعم المشاريع ومنظومة ريادة الأعمال الوطنية بالدولة، وذلك من خلال توفير الخصومات على رسوم تسجيل الموردين والمنتجات ومساحات عرض البضائع، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المقدمة من جمعية المشرف التعاونية، هادفين بذلك إلى تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من تطوير أعمالهم وخفض التكاليف المترتبة عليهم ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. فهذه الشراكة هي انعكاس لرؤيتنا في تشجيع الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة في منظومة بيئة ريادة الأعمال ".

وأكد سعادة / خلف خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية على أهمية الدور الوطني والإجتماعي للتعاونيات وقدرتها على الإستجابة للإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الإماراتي ، حيث تعد ركيزة أساسية في الحفاظ إستقرار الأسواق وأحد المحركات الرئيسة لدعم الإقتصاد الوطني وأعرب عن تفاؤله بهذه الإتفاقية التي تسعى إلى تعزيز العمل المشترك مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع من خلال تقديم الجمعية لحزمة من المزايا المخصصة لأعضاء الصندوق إضافة إلى نقل خبرات الجمعية إليهم والتي تعد فرصة فريدة لرواد الأعمال لاكتساب المعرفة من الخبرات المقدمة من جمعية المشرف التعاونية وبالتالي تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأعمال.

للاستفادة من هذه المزايا، على أعضاء صندوق خليفة المهتمين التقدّم الآن من خلال طلب رسالة دعم عبر منصة تم من خلال الرابط: https://shorturl.at/iCQW6 .

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

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سجى حرزالله: saja@kbsstrategies.com

عن جمعية المشرف التعاونية

جمعية المشرف التعاونية ؛ وهي جمعية تعاونية قائمة أصولاً بموجب القانون رقم (13) لسنة 1976م والمعدل بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات، تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع التعاوني في الدولة ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني ويكون قادرا على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الإماراتي .

لمزيد من المعلومات حول جمعية المشرف التعاونية، يرجى زيارة:

www.almushrifcoop.com