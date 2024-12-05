أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ضمن مشاركته في أسبوع أبوظبي للأعمال 2024، مذكرة تفاهم مع جرافيتي أي لابس، الشركة الرائدة عالمياُ في التصاميم المبتكرة والتصورات الاستراتيجية، والمتخصصة في تزويد صناع القرار بحلول حديثة للتعامل مع قضايا الاقتصاد الرقمي المعاصر القائم على البيانات يتعاونان من خلالها على تمكين المواهب والكوادر الإماراتية وتنميتها، خاصة في مدينة العين، في إطار التزام الطرفين الراسخ بتحفيز شغف الشباب لخوض مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الابتكارية، والارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين لبناء قاعدة من المدربين والكوادر الإمارتية الموهوبة، من خلال تطوير برامج متخصـــــــصـــــــة ومصـــــــممة خصـــــــيصـــــــاً لتأهيل الإمــاراتيين وصقل مهاراتهم في مدينة العين والمناطق الأخرى في إمارة أبوظبي، من ثم دعمهم بعد إكمال التدريب في الحصــــــــول على فرص عمل في القطاع الخاص، أو تأسيس مشاريعهم المستقلة الخاصة.

وقالت السيدة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يأتي توقيع هذه الاتفاقية، ضمن جهودنا المتواصلة، بتوطيد الشراكات مع المؤسسات والجهات الكبرى المحلية والعالمية، ضمن مساعينا المتواصلة لنشر ثقافة الأعمال والابتكار ، وتهيئة سوق العمل الإماراتي وخاصة في العين، عبر تعزيز الكفاءات الوطنية وتشجيع إقبال الشباب الإماراتي على العمل في القطاع الخاص، وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتماشي مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية وأهدافها المتعلقة بتأهيل القدرات البشرية المواطنة، وتمكين مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، وخلف فرص للعمل، ورفع نسب التوطين في قطاعات اقتصادية ذات الأولوية".

وأضافت: "يعتبر التدريب وبناء القدرات وتمكين المواهب الريادية الإماراتية من الركائز الأساسية لنهج صندوق خليفة الاستراتيجي، في مهمته نحو تعزيز ازدهار منظومة المشاريع، والقطاع الاقتصادي الغير نفطي، يساهم في بناء اقتصاد إماراتي قوي قائم على المعرفة، ومستدام، ويؤكد على تفوق إمارة أبوظبي ومكانتها كمركز عالمي للابتكار في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وتؤكد هذه الاتفاقية جهود "غرافيتي اي لابز" المكرسة للمساهمة في تشكيل المستقبل الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الابتكار والحلول المتقدمة، خاصة بعد إطلاقها مؤخرًا "دوت زيرو"، أول مختبر استراتيجيات الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

ومن جهته، علّق السيد ستيفان هايز رئيس جرافيتي اي لابس، وقال: "تمثل هذه الاتفاقية مع صندوق خليفة تعاوناً مؤثراً ضمن الأهداف المشتركة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية، وسنعمل من خلال هذه الشراكة، على تمكين الكوادر الإماراتية المشاركة من الحصول على فرص توظيف في القطاع الخاص أو بدء مشاريعهم كرّواد أعمال مستقلين، بعد إكمالهم برامج التدريب بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة ، إذ ندرك أن الاستثمار في القدرات المحلية وتنمية المهارات المتخصصة هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع صندوق خليفة لتحقيق هذه الأهداف".

بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات، تشهد فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي لريادة الأعمال، التي يقودها صندوق خليفة، الكشف عن استراتيجية الصندوق الجديدة، وإطلاق مركز مزن، الذراع التشغيلي للصندوق، والإعلان عن رواد الأعمال الفائزين في مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال التي أطلقها الشهر الماضي.

عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae

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