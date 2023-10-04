صندوق خليفة ينظم فعالية بالشراكة مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي، فعالية استدامة الغذاء: بناء قطاع أغذية ومشروبات أكثر استدامة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغيير المناخي فعالية مشتركة بعنوان "استدامة الغذاء: بناء قطاع أغذية ومشروبات أكثر استدامة"، ضمن سلسلة منصة أبوظبي ترايب التي ينظمها صندوق خليفة، ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين المؤسستين، ويهدف إلى تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات إلى تبني الاستدامة من أجل قطاع أغذية ومشروبات يتمتع بالوعي البيئي والمرونة.

و قد ألقت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي الكلمة الافتتاحية في الفعالية التي تبعها نقاشات تفاعلية، و رؤى وأفكار متعمقة حول استدامة الغذاء، قادها خبراء ورواد أعمال شاركوا من خلال حلقة حوارية خبراتهم ومعرفتهم حول مواضيع ذات أهمية بما يتعلق بالنمو المستدام في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث تناولت الحلقة ثلاثة محاور رئيسية هي: نماذج الأعمال المستدامة، وتحسين قائمة الطعام بما يحقق أقل قدر ممكن من الهدر، والتعبئة المستدامة لمنتجات الأغذية والمشروبات.

وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: "نحن سعداء بشراكتنا مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعتبر مؤسسة رائدة في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وبوصفنا مؤسسة مسرعات مناخية تكرس جهودها وخبراتها لتحقيق نمو الاقتصاد الأخضر، فإن مناصرة السياسات الداعمة التي تشجع على التنمية الاقتصادية المسؤولة والإدارة الراعية للبيئة، والاستثمار في المجتمع، يعد أولوية ضرورية بالنسبة لنا، فمن خلال نشر التوعية البيئية، والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمستهلكين المستفيدين منها، بإمكاننا تحقيق نتائج إيجابية عميقة الأثر".

ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من المؤسسات المناصرة للاقتصاد الأخضر، ويسعى دائماً إلى دعم الابتكار والممارسات المستدامة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيزها، مثل مبادرة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات، التي أطلق منها عدة نسخ بالتعاون مع أكبر مصنعي الأغذية في الإمارات، لتبني وتطوير منتجات غذائية جديدة ومبتكرة ومستدامة قادرة على الوصول والمنافسة في الأسواق العالمية.

وقالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يواصل صندوق خليفة المساهمة بمبادرات تشجع على الابتكار وإيجاد الحلول المستدامة في مجال ريادة الأعمال، خصوصاً في قطاع الأغذية والمشروبات، ويؤكد الصندوق من خلال تعاونه في تنظيم الملتقى التاسع لمنصة أبوظبي ترايب مع المسرعات المستقلة للإمارات للتغير المناخي، بقيادة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، على التزامه بدعم الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات".

وأدار الحلقة الحوارية في الملتقى التاسع لمنصة أبوظبي ترايب، إيرين غروفر، الخبيرة في مجال تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي المؤثر على المناخ والأمن الغذائي، بمشاركة رواد الأعمال: هند الغصين مؤسسة مقهى إتش، وأندري زانون، الرئيس التنفيذي ومؤسس كونفيدينت أند إمباور كابيتال.

وقد سلط أعضاء الحلقة الحوارية الضوء على أهمية ابتكار حلول مسؤولة بيئياً، وتقليل الهدر، والتشجيع على البحث عن مصادر صديقة للبيئة في قطاع الأغذية والمشروبات، مؤكدين أنه بذلك لا نقلل الأثر الضار للتغيير المناخي فحسب، بل نخلق منظومة مشاريع إماراتية تشكل نموذجاً يحتذى به في الوعي البيئي وريادة الممارسات البيئية المستدامة.

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