أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع باقة جديدة من الحلول التمويلية المصمَّمة لتوفير بيئة دعم متكاملة لروّاد الأعمال الإماراتيين بقروض متوسطة الأمد بلا فوائد. وتتضمَّن الباقة سبعة حلول تمويلية جديدة تهدف إلى تعزيز نمو المشاريع والمؤسَّسات القائمة، ودعم نجاحها في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة. وتسعى إلى التشجيع على الابتكار والتنمية المستدامة في منظومة بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي.

وتشمل مجموعة الحلول التمويلية الجديدة تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار. ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة. ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى80 % من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة. أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.

ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء، ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء. ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.

وقالت سعادة علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة: «يشكِّل إطلاقنا للحلول التمويلية الجديدة نقطةَ تحوُّلٍ مهمَّةٍ لصندوق خليفة، وإضافةً قيِّمةً لتاريخه الحافل بالإنجازات؛ كونه إحدى أكبر مؤسَّسات دعم المشاريع في المنطقة، وهو انعكاس لالتزامنا المتواصل في دعم المشاريع ضمن القطاعات الرئيسية والقطاعات ذات الأولوية، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال».

يواصل صندوق خليفة، من خلال إطلاق حلوله التمويلية، جهوده الحثيثة في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي واستحداث فرصِ عمل جديدة، ورعاية بيئة ريادة أعمال حيوية ومزدهرة في دولة الإمارات. ويستطيع روّاد الأعمال الراغبين بالاستفادة من إحدى الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم».

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عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع

صندوق خليفة هو مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة لحكومة أبوظبي تعنى بتطوير ريادة الأعمال. تتمثل مهامها في تطوير وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، وتقديم العون والدعم من خلال النظام البيئي المتوازن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسس صندوق خليفة عام 2007، بموجب القانون رقم 14 لسنة 2005 وتعديلاته، تنفيذاً لرؤية المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رحمه الله.

لمزيد من المعلومات حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة:

www.khalifafund.ae