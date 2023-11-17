أبوظبي: يعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية (الصندوق)، شركة استثمارية وطنيه في امارة أبوظبي، توقيع اتفاقية للخروج من شراكتها مع شركة المروحيات الروسية وحل شركة AEROTER PTE LTD ( التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها) و المعنية بتطوير برامج طائرات الهليكوبتر VRT500 والطائرات بدون طيار VRT300.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أبرم في نوفمبر 2020 اتفاقية شراكة مع شركة المروحيات الروسية في سنغافورة من خلال شركة AEROTER PTE LTD لتطوير طائرة الهليكوبتر أحادية المحرك ثنائية المراوح VRT500 والطائرة بدون طيار ثنائية المراوح VRT300 والتي كان يتم تطويرها من خلال شركة VRT التابعة لها في موسكو.

وفي أعقاب الأزمة الدولية التي بدأت في مطلع العام 2022، توقف الصندوق عن أي استثمارات إضافية في روسيا تجنباً للعقوبات الدولية، كما بدأ الصندوق مباحثات ومفاوضات مع شركة المروحيات الروسية للخروج من الشراكة من أجل إتاحة الإمكانية للصندوق بالاستمرار ببرنامج تطوير طائرات VRT500 بشكل مستقل في دولة الإمارات.

ويستند هذا الإعلان إلى الاتفاقية الموقعة في 14 نوفمبر 2023 بين الطرفين ليستطيع الصندوق تنفيذ البرنامج التطويري بشكل مستقل وبالامتثال مع العقوبات الدولية.

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نبذة عن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية

يركز صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذي تأسس في أبوظبي عام 2019، على الاستثمار في قطاعات تقنية وصناعية استراتيجية محددة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات مع تحقيق عائدات مالية مجزية. ويعمل الصندوق على الاستثمار في الشركات والمشاريع ضمن مجالات الأسهم الخاصة ومشاريع الأعمال الجديدة ورأس المال الاستثماري محلياً ودولياً. ومن خلال برنامجه التمويلي، يوفر الصندوق التمويل التنموي الذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص بدولة الإمارات للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق النمو المستدام وخلق القيمة للاقتصاد الوطني.