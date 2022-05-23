بالتعاون مع مؤسسات خيرية في المملكة العربية السعودية

بالتعاون مع مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية ينظم صندوق تنمية التجارة برنامج تدريبي للتسويق الدولي واستراتيجية التصدير بمشاركة مركز التدريب للتجارة الخارجية FTTC

الرياض: تم اطلاق صندوق تنمية التجارة TDFD في 2020 من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةITFC ، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IsDB ، برأس مال أولي مستهدف يبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي OIC والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. صندوق تنمية التجارةTDFD هو صندوق وقفي يتمثل الهدف الأساس منه في بناء وتوفير موارد مالية من مصادر خيرية لتنفيذ مبادرات وأنشطة وبرامج متعلقة بتعزيز وتنمية التجارة للدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وهذا الصندوق يستثمر موارده الوقفية في أصول متنوعة توزع عوائدها الصافية بالتناصف (50%-50%) بحيث يضاف نصف العوائد إلى رأس المال أما النصف المتبقي فيصرف بغرض تصميم وتطوير مشاريع التجارة المخصصة للعمل الخيري. ومن شأن هذا النموذج التشغيلي أن يمنح الصندوق زخماً قوياً للنمو، بحيث يصبح مع مرور الوقت منصة مستدامة لتمويل الأنشطة الخيرية لتنمية التجارة.

بمبادرة من صندوق تنمية التجارة TDFD و بالتعاون مع مؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية ستقام الدورة الثانية من برنامج تدريبي للتسويق الدولي و استراتيجية التصدير و بالمشاركة مع مركز التدريب على التجارة الخارجية FTTC , و يهدف البرنامج من تمكين المتدربين لتحديد المفاهيم و المنهجيات الرئيسية في بحوث التسويق , فهم المعايير الرئيسية لاختيار الأسواق الدولية , تحديد المكونات الرئيسية لمزيج التسويق , تحديد العوامل المختلفة التي تؤثر على أسعار الصادرات ,فهم تطور التجارة الدولية و تأثير الاتفاقات الدولية للبلدان على المنافسة.

وتعريفا بمؤسسة عبد الله السبيعي الخيرية فهي مؤسسة مانحة تتكامل مع غيرها لتمكين العمل الخيري وإحداث أثر تنموي، يسهم في تحقيــق رؤيــة ٢٠٣٠ ، من خلال خدمات و برامج نوعية و فريق في بيئة مؤسسية جاذبة و محفزة.

يهدف صندوق تنمية التجارة TDFD إلى إتاحة المزيد من المصادر الخيرية لتقديم دعم مستدام لمبادرات تنمية التجارة و تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الأسواق العالمية ومن هذا المنطلق بدأ أول برنامج تدريبي عملي لدعم بعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهاية 2021 بالتعاون مع جمعية النهضة, وعمل البرنامج على تنفيذ الدورات التدريبية العملية تحت عنوان التسويق الدولي واستراتيجية التصدير.

وجمعية النهضة هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1963م على يد صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وتعمل على تمكين المرأة السعودية اقتصاديًا واجتماعيًا وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية الهادفة. في يونيو من عام 2019م حصلت النهضة رسميًا على الاعتماد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC) على الصفة الاستشارية كمنظمة غير حكومية، وحالياً رئيسة مجلس الإدارة صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود.

ويتضمن هذا البرنامج التدريبي اقامة عدة دورات عملية على استراتيجيات التسويق والتصدير الدولي القائمة على مشاركة المؤسسات المختلفة من المملكة العربية السعودية, لإبراز اهمية دور صندوق تنمية التجارة في المملكة العربية السعودية و كذلك لتعزيز القدرة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

#بياناتحكومية

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