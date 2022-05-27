بمشاركة 200 طالب وطالبة من منطقة الظفرة

هند باقر: تسليح الشباب والكفاءات الإماراتية الناشئة في مجالات العلوم المتقدمة ضرورة مُلحة للانخراط في سوق العمل.

200 طالب وطالبة اجتازوا المرحلة المتوسطة من " الذكاء الاصطناعي" وسينتقلون إلى المرحلة المتقدمة.

أبوظبي: أطلق صندوق الوطن المرحلة المتقدمة من مبادرة "المبرمج الإماراتي"، في الفترة من 28 مايو الجاري إلى 11 يونيو القادم، بمشاركة 200 طالب وطالبة من منطقة الظفرة، والذين أتموا بنجاح اجتياز المرحلة المتوسطة من البرنامج وسيشاركون في المرحلة المتقدمة من برنامج "الذكاء الاصطناعي".

من جانبها، صرحت هند باقر مدير عام صندوق الوطن: "أن صندوق الوطن يحرص على تشجيع جميع الطلاب والطالبات والكفاءات الإماراتية وصقل مواهبهم والارتقاء بعلومهم إلى مستويات أكثر احترافية، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والفلك وغيرها من العلوم المتقدمة، والتي تتماشى وتخدم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اقتصاد المعرفة، والوصول إلى اقتصاد وطني تنافسي ومستدام يدعم عجلة التنمية الشاملة".

وأوضحت باقر: "أن تسليح الكفاءات الإماراتية الناشئة وتمكينهم وتأهيلهم بشكل مناسب في مجالات العلوم المتقدمة، والمعارف، والعلوم، ولغات البرمجة، والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بها من مهارات رئيسية، باتت ضرورة مُلحة للانخراط في سوق العمل، والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وخدمة الوطن بما يحقق أهدافه في تحقيق التقدم والازدهار والاستدامة".

وسيخضع الطلاب والطالبات المشاركين في المرحلة المتقدمة ولمدة عشرة أيام إلى تدريب عملي مكثف ولمدة ساعة ونصف في اليوم، على أيدي أصحاب الخبرة الطويلة من مدربين ومعلمين، لتلقينهم علوم أكثر عمقاً واتساعاً، قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، كما سيمكن الطلاب من اتقان لغة البايثون، وهي لغة برمجة، عالية المستوى تعتمد على أسلوب البرمجة الكائنية.

مبادرة "المبرمج الإماراتي" انطلقت في عام 2018، ونجحت في تدريب أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة إماراتيين، تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 14 عاماً، وتستهدف المبادرة لتعليم نحو 10 آلاف طالب وطالبة أساسيات البرمجة والعلوم ذات العلاقة بحلول عام 2030.

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صندوق الوطن

هي مبادرة مجتمعية أطلقها مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين عام 2016، تماشياً مع الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة لجميع أبناء الوطن، وهي مبادرة تسهم في تمكين مواطني الدولة ومجتمعها من المساهمة في تقدم الوطن من خلال توفير فرص عمل لأبناء وبنات الوطن في مؤسسات القطاع الخاص، والإسهام في تبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة، وتعزيز الهوية الوطنية.

يعمل "صندوق الوطن" على استقطاب الاستثمارات والإسهامات المجتمعية وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، وتجسيد الأولويات الوطنية عبر ترسيخ ركائز المشاركة المجتمعية وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في استشراف مستقبل مشرق للإمارات. كما تعكس المبادرة المساهمات والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بدولة الإمارات والدور الإيجابي لرجال الأعمال الإماراتيين في دعم المشاريع والخطط التنموية الرامية لبناء الوطن.