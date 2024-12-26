حائل – تحت رعاية كريمة وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، اختتم صندوق التنمية السياحي جولة "اكتشف بُعد حائل" والمعرض المصاحب لها، والتي تأتي ضمن سلسلة جولات تهدف إلى إبراز فرص الاستثمار في عدد من الوجهات السياحية في المملكة.

وفي ختام الجولة، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبد الله الفاخري، على أهمية تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة بمنطقة حائل حيث قال: "نلتزم في صندوق التنمية السياحي بتمكين مشاريع القطاع الخاص في منطقة حائل من خلال تقديم حلول مالية وغير مالية، تساهم في دعم وتمكين استثمارات قطاع السياحة بشكل مستدام، من خلال إبراز أرث وثقافة حائل الفريدة، لينعكس ذلك على تنمية اقتصاد المنطقة والاستثمار في مستقبلها".

وقد تضمّنت الجولة التي وصل عدد الحضور فيها لأكثر من 600 مشارك ومستفيد، عدد من الجلسات الحوارية التي ناقشت فرص تطوير السياحة في المنطقة، واستعرضت عدداً من المشاريع الناجحة والمُلهمة، بجانب عرض سرديات لعدد من المؤثرين وصناع المحتوى في منطقة حائل. كما اشتملت الجولة على معرض مصاحب وورش عمل قدمها الصندوق وشركاؤه بهدف التعريف ببرامج دعم وتمكين السياحة، مع تقديم استشارات للراغبين والمهتمين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاع، لتشجيع الاستثمار في مشاريع السياحة وتوفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في منطقة حائل.

تجدر الاشارة إلى أن جولة "أكتشف بُعد"، قد جاءت استمراراً لجهود الصندوق الهادفة لمواصلة العمل على تنمية المزيد من المشاريع السياحية في جميع أنحاء المملكة. وتأتي زيارة حائل امتداداً لجولات ناجحة اقيمت في وقت سابق في كل من عسير والأحساء والطائف، بهدف تعزيز الاستثمارات في المشاريع السياحية بما يحقق التنمية المستدامة ويُعزّز من مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

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