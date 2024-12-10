الرياض : حاز صندوق التنمية السياحي، المُمكّن الوطني للقطاع السياحي، على شهادة "التأهيل" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة Qualified by EFQM، نظير نجاح الصندوق في تلبية متطلبات المؤسسة.

وقيّمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة جهود صندوق التنمية السياحي، بحسب نموذجها للتميز المؤسسي لتحسين أداء الشركات والمنظمات العالمية، عبر سبعة معايير تقييم رئيسية تشمل: الإستراتيجية، القيادة، الاستدامة، الأداء المؤسسي، مشاركة أصحاب المصلحة، نتائج مؤشرات الأداء وانطباعات المعنيين.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبداللّه الفاخري: "يؤكد تأهيل صندوق التنمية من قِبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة على نهجنا في الالتزام بأعلى معايير الجودة في الحوكمة وإدارة عمليات الصندوق، لتمكين أصحاب المصلحة من مستثمرين ورواد أعمال". كما أعرب سعادة الرئيس التنفيذي عن امتنانه لجميع منسوبي الصندوق على الجهود المبذولة، والتي تُوجت بهذا الإنجاز.

يُذكر أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة أنشئت عام 1989 وتتخذ من مدينة بروكسل مقراً لها. ويقوم إطار عملها على تمكين المؤسسات في رحلتها نحو الأداء المستدام من خلال التحوّل والتحسين المستمر، بهدف دعم تلك المؤسسات في الوصول إلى أعلى مستويات الجودة من خلال تقييم إستراتيجياتها وممارساتها.

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