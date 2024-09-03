أبها: اختتم وفد الفريق التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، الممكن الوطني للقطاع السياحي زيارته لمنطقة عسير الهادفة لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال في المنطقة. حيث جاءت هذه الزيارة انطلاقاً من دور الصندوق في تمكين الاستثمار في المشاريع السياحية وتعزيز العلاقات مع قادة الأعمال والمستثمرين في القطاع.

ففي مستهل الزيارة، استقبل معالي أمين منطقة عسير عبدالله الجالي، القيادات التنفيذية في الصندوق في مقر أمانة منطقة عسير، في لقاء أكد من خلاله على تنوع الفرص الواعدة في القطاع السياحي في عسير، كما أشار إلى أهمية دور الصندوق في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تتقاطع مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتطوير منطقة عسير.

كما شارك الفريق التنفيذي للصندوق في عدد من الاجتماعات الأخرى شملت لقاء سعادة الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير منطقة عسير هاشم الدباغ، وسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبها محمد القحطاني. حيث تناولت الجهود المبذولة بين الصندوق والهيئة والغرفة ذات العلاقة بتمكين القطاع الخاص في المشاريع السياحية، وبحث فرص التعاون الهادفة لتطوير قطاع السياحة في عسير.

كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية التوسع في دعم مشروع "لو بريميير" عسير من خلال ابرام اتفاقية تسهيلات من قبل الصندوق لإنشاء فندق "حجلة" كنموذج ضيافة فريد، يعكس تمكين الصندوق للمشاريع المبتكرة في المنطقة. يشتمل الفندق على 151 غرفة، بجانب مرافق التسوق والترفيه والخدمات المصاحبة للمشروع.

واختتم الصندوق زيارته بتقديم "لقاء تنمية السياحة" بالشراكة مع غرفة أبها في مقر الغرفة. حيث استعرض قيادات الصندوق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية في القطاع السياحي خلال اللقاء، كما تم التعريف بالحلول المالية وغير المالية التي يقدمها الصندوق، بجانب سبل تمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام في القطاع السياحي في منطقة عسير.

تجدر الإشارة إلى أنّ صندوق التنمية السياحي بدأ جولته في منطقة عسير ويعمل على تنظيم جولات لعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تفعيل دوره في دعم الاستثمار في القطاع السياحي، والتعريف ببرامجه ومبادراته التي تسعى لتمكين المستثمر وتحفيزه على خوض تجارب استثمارية واعدة، لدعم نمو القطاع السياحي وتحقيق اهدافه المستدامة في المملكة.

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