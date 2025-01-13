يهدف الاستثمار إلى تمكين شركة "إعادة" من تطوير قدراتها المحلية لمواكبة الطلب المتسارع في المملكة وتعزيز قطاع التأمين السعودي.

يسهم استثمار الصندوق في ترسيخ المكانة الرائدة للشركة السعودية لإعادة التأمين على المستوى المحلي في مجال إعادة التأمين، ومواصلة تدعيم حضورها إقليمياً ودولياً.

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الاستحواذ على حصة تبلغ 23.08% من أسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة"، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، بما يتفق مع نظام هيئة السوق المالية.

ويهدف استثمار الصندوق إلى زيادة فرص نمو "إعادة"، من خلال رفع قدراتها المالية وتعزيز تصنيفها الائتماني. ويسهم استثمار الصندوق كذلك في دعم جهود شركات قطاع التأمين، من خلال تمكين "إعادة" من تنفيذ أنشطة إعادة التأمين عالية الجودة التي تتيح لتلك الشركات إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير التغطية الكافية لحاملي وثائقها التأمينية والحد من تذبذب عوائدها، إلى جانب تعزيز النمو والابتكار.

ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في الاحتفاظ بالمزيد من أقساط إعادة التأمين داخل المملكة، كما ستدعم نمو قطاع إعادة التأمين المحلّي، وتعزيز تغطية الأنشطة التجارية، بما يزيد المرونة المالية للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك شركة "إعادة" رأس مال يمكّنها من مواكبة النمو المتسارع للطلب، إلى جانب تمكينها من طرح منتجات جديدة وامتلاك قدرة التوسّع في الأسواق المحلية والدولية.

وبهذه المناسبة، صرّح سلطان آل الشيخ، مدير قطاع المؤسسات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يهدف الصندوق من خلال استثماره في (إعادة) إلى تدعيم قوة الشركة الرائدة إقليمياً، إلى جانب تعزيز قطاع التأمين في المملكة، الذي يعد عنصراً رئيسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تُسهم الصفقة في تسهيل وصول شركات التأمين وحاملي وثائقها التأمينية إلى خدمات مالية عالية الجودة، بما يزيد من نمو القطاع".

من جهته، أضاف الأستاذ أحمد الجبر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة): "نرحّب بدخول الصندوق كمستثمر استراتيجي ونتطلّع لدوره في تمكين استراتيجية الشركة وتعزيز مكانتها كمعيد تأمين وطني ومواصلة تدعيم حضورها إقليمياً ودولياً. كذلك، سيمنح دخول الصندوق مزايا متعدّدة للشركة من بينها دعم المركز المالي للشركة وفرص توسّعها ونموّها".

تُعد شركة "إعادة" شركة رائدة في مجال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع "إعادة" بتصنيف ائتماني من الفئة A- من "ستاندرد آند بورز"، وA3 من "موديز"، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 1.94 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، وسجّلت الشركة معدل نمو مركّب بلغ 17٪ للسنوات الخمس الماضية حتى نهاية السنة المالية 2023.

يُذكر أن اكتمال صفقة الاستثمار جاء بعد صدور الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين الصادرة خلال الجمعية العامة غير العادية لشركة "إعادة".

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 99 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

عن الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»

الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة» هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل تحت إشراف ورقابة هيئة التأمين. تنتشر أعمالها في أكثر من 40 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وسوق لويدز في المملكة المتحدة، وتتمتع بتقييم ائتماني بفئة A- من وكالة ستاندارد اند بورز، وتقييم من فئة A3 من وكالة موديز. تتخصص الشركة في حلول إعادة التأمين الاتفاقية والاختيارية في قطاعات تأمين الهندسة والممتلكات والبحري والحوادث والمركبات والحياة والصحة.

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