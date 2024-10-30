تخصيص ما لا يقل عن 50% من استثمارات المنصة الجديدة في المملكة العربية السعودية

تتضمن المذكرة توسيع بروكفيلد مكاتبها في الرياض ودعم تطوير الكفاءات السعودية

الرياض:وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لإدارة الأصول اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون الصندوق من خلالها مستثمراً استراتيجياً أوّلياً في منصة "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)"، والتي ستكون أداة بروكفيلد الجديدة للاستثمار في مجال الأسهم الخاصة بالأعمال في المملكة والمنطقة، وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات الدورة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ويهدف صندوق "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP)" لجمع 2 مليار دولار أمريكي من مجموعة متنوعة من المستثمرين، على أن يكون صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً استراتيجياً أولياً فيه. وتعتزم "بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز" استهداف عمليات الاستحواذ والحلول الهيكلية وفرص الاستثمار في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك خدمات الصناعة والأعمال والمجالات الاستهلاكية والتقنية والرعاية الصحية، وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من رأس المال الاستثماري لصالح استثمارات في المملكة وكذلك لصالح شركات دولية رائدة تتطلع إلى توسيع أعمالها في السوق السعودية، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم ودفع التنمية الاقتصادية في المملكة، كما تدعم الجهود الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي والنمو الاقتصادي.

وتعليقاً على الشراكة، قال يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يُبرز التعاون مع بروكفيلد جهود الصندوق المستمرة لتوسيع شراكاته الدولية بما يسهم في تعزيز أسواق المال الخاصة المحلية. تشكّل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب رأس المال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة".

من جانبه، قال بروس فلات، الرئيس التنفيذي في بروكفيلد: "فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق هذا الصندوق الاستثماري الرائد. للمملكة مكانة محورية في عملية التحول الاقتصادي للمنطقة، ونحن نتطلع للمساهمة في هذا النمو من خلال توسيع استثمارنا في الشركات الرائدة التي ستستفيد من قدراتنا التشغيلية الكبيرة، ونهدف مع توسيع قاعدة وجودنا في العاصمة الرياض إلى توظيف خبراتنا العالمية في دعم وتعزيز تطور منظومة أسواق المال الخاصة المحلية".

وتعتزم بروكفيلد توسيع مكاتبها في الرياض، وتوفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، وتعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات السعودية لدى شركاء بروكفيلد، وسيسهل برنامج التدريب الجديد تبادل المعرفة وتنمية المواهب، ودعم مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لتطوير القدرات الاستثمارية المحلية.

ويؤدي صندوق الاستثمارات العامة دوراً رائداً في تعزيز التحول الاقتصادي وتنويع الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن قيادة الاقتصادات العالمية وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي. ومنذ عام 2017، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 95 شركة جديدة محلياً، كما استحدث أكثر من 1.1 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مستوى العالم.

تعد بروكفيلد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب المباشرين في دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل بروكفيلد في المنطقة منذ عام 1997، وتستثمر بشكل مباشر منذ عام 2015، وقد بنت محفظة تزيد عن 12 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة عبر الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية. اتخذت بروكفيلد نهجاً متميزاً لتطوير أعمالها في المنطقة، مع وجود محلي مؤثر وتركيز على بناء شراكات طويلة الأجل مع المؤسسات المحلية الرائدة.

وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 95 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

شركة بروكفيلد لإدارة الأصول

شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BAM، وفي بورصة تورنتو تحت الرمز BAM)، هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأصول البديلة، وتصل قيمة الأصول تحت إدارتها حوالي تريليون دولار في مجالات تحول الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأسهم الخاصة والعقارات والائتمان. وتستثمر الشركة رأس مال عملائها على المدى الطويل مع التركيز على الأصول الحقيقية، وأعمال الخدمات الأساسية التي تشكل أساس الاقتصاد العالمي. كما تقدم الشركة مجموعة من منتجات الاستثمار البديلة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك خطط التقاعد العامة والخاصة، والهبات والمؤسسات، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين ومستثمري الثروات الخاصة. وتستند الشركة إلى خبرة وتاريخ واسع في امتلاك وتشغيل الاستثمارات بهدف خلق القيمة وتوليد عوائد قوية لعملائهم عبر الدورات الاقتصادية.

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