لتلبية متطلبات سوق العمل

محمد سيف السويدي: البرنامج المهني فرصة للتدريب الميداني وممارسة الأعمال ضمن بيئة تلبي الاحتياجات الوظيفية المستقبلية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلق صندوق أبوظبي للتنمية "برنامج تمكين" للتدريب المهني بهدف تنمية قدرات الكوادر الوطنية الشابة من الطلبة حديثي التخرج، وإتاحة المجال لهم لاكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من دخول سوق العمل. ويتناول البرنامج الذي يشرف عليه مختصون وخبراء من داخل الصندوق عدة مجالات منها، الاستثمار، إدارة المشاريع التنموية، الشؤون المالية، التدقيق الداخلي، نظم تقنية المعلومات، الإعلام والاتصال، التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "يهدف برنامج التدريب المهني الذي أطلقه الصندوق إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم المبادرات والخطط الاستراتيجية للدولة، وتمكين الكوادر الوطنية وتوظيف قدراتهم بالشكل الأمثل". وأضاف سعادته: "يساعد البرنامج الخريجين المواطنين على التدريب ضمن منظومة عمل ميدانية لإكسابهم المهارات اللازمة والمطلوبة لتلبية سوق العمل، لا سيما وأنه يوفر للطلبة الفرصة لتحديد تطلعاتهم المهنية المستقبلية بما يساهم في تنمية وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم المهنية."

ومن جانبها، أفادت فاطمة المزروعي، مدير إدارة الخدمات المساندة في صندوق أبوظبي للتنمية، "نسعى من خلال برنامج "تمكين" إلى استقطاب الكوادر الإماراتية الشابة من الخريجين الجامعيين وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل المستقبلي، حيثُ يوفر البرنامج للمتدربين مزاولة الأعمال ضمن بيئة مهنية متكاملة تتيح لهم اكتساب المعارف والخبرات المتنوعة تحت إشراف مجموعة من المسؤولين والخبراء في الصندوق من مختلف التخصصات والمجالات، بما يساهم في بناء جاهزيتهم لمستقبل مهني واعد."

وأشارت إلى أن الصندوق يضع تدريب الكوادر الوطنية ضمن أولوياته بهدف تأهيل الشباب وتوفير الفرص الداعمة لهم ليكونوا مثالاً مشرفاً للمواطن الإماراتي المساهم بفعالية في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره.

ومن الجدير بالذكر، أن 51 خريجاً إماراتياً قد أكملوا برنامج صندوق أبوظبي للتنمية للتدريب المهني "تمكين"، وأشرف على تدريبهم ما يقارب 32 مسؤولاً وخبيراً ضمن تخصصات مهنية متنوعة، كما تضمن تدريبهم العمل في مختلف القطاعات في الصندوق.

#بياناتحكومية

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نبذة عن صندوق أبوظبي للتنمية:

صندوق أبوظبي للتنمية مؤسسة ماليّة اقتصادية تابعة لحكومة أبوظبي تأسس في عام 1971 بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، من خلال تقديم القروض الميسّرة وإدارة المنح الحكوميّة لتمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية، ويشمل نشاط الصندوق الاستثمار في شركات ضمن مجالات متنوعة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة من نشاطه التنموي، إضافةً إلى دوره الفعّال في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاع الخاص داخل الدولة وخارجها، إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية لتعزيز تنافسيتها وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية.