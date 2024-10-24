الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أطلق صندوق أبوظبي للتنمية النسخة الثانية من برنامج "كفاءات"، والذي يهدف إلى تحسين وتطوير المهارات المهنية والشخصية للموظفين، وتعزيز خبراتهم في مختلف المجالات التي تسهم في رفع مستوى كفاءة الإنتاجية والعمليات التشغيلية ضمن بيئة عمل إيجابية تعزز من روح الإبداع والابتكار والعمل الجماعي، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من ورش العمل التفاعلية والدورات التدريبية العملية التي تم تصميمها لتطوير كفاءات موظفي الصندوق، بما يسهم في تعزيز الأداء الوظيفي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة عتيج المزروعي، مدير إدارة الخدمات المساندة في صندوق أبوظبي للتنمية، على أهمية البرنامج الذي تم إطلاق نسخته الثانية ليكون أكثر تميزاً وشمولاً بحيث يلبي احتياجات الموظفين ويحسّن من مهاراتهم المهنية والشخصية ويرفع قدراتهم لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بفاعلية عالية، مشيرةً إلى أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتطوير قدرات الموظفين وصقل مهاراتهم كونهم الجوهر الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، ويدعم مواصلة تحقيق التميز المؤسسي.

وأضافت: "إن سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التي تم تصميمها ضمن برنامج "كفاءات" يتناول أساليب تفاعلية متقدمة وأنشطة تدريبية محفزة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الداعمة للتميز والابتكار، لتنمية قدرات الموظفين ومساعدتهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، مؤكدةً أن الصندوق سيواصل تقديم كافة وسائل الدعم المهني والتدريبي لموظفيه لرفع كفاءاتهم في مجالات العمل المختلفة، بما يعود بالنفع على استدامة عمليات التحسين والتطوير، وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من النمو والتقدم في مسيرتهم المهنية".

واستهدفت الورش تدريب (112) من موظفي الصندوق في مختلف الإدارات والأقسام، بواقع (4) دورات تدريبية لكل موظف، وتركّز ورش العمل على تطوير الكفاءات السلوكية من خلال تعزيز المهارات المهنية في مختلف التعاملات الداخلية والخارجية، وتفعيل آليات التواصل باستخدام مختلف القنوات وأدوات الاتصال، وتشجيع العمل الجماعي والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، والحفاظ على استمرارية التواصل والشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، إضافة إلى تحمل المسؤولية والانتماء بما يتفق مع أخلاقيات العمل في جميع المواقف لضمان تقديم الخدمات بشكل متميز، وكذلك تشجيع الموظفين على الإبداع والابتكار وتحفيزهم للبحث عن أفكار جديدة وحلول فعّالة تسهم في تحسين العمليات التشغيلية وتطوير الأداء، بما يسهم في تحقيق نتائج مؤسسية أفضل.

ويذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية أطلق برنامج "كفاءات" في عام 2019 حيث يعد جزءاً من رؤية الصندوق الاستراتيجية والتي تعزز من الاستثمار في رأس المال البشري، ويهدف البرنامج إلى تمكين الموظفين من تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال تنظيم برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجاتهم الوظيفية والمهنية.

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