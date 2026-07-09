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أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على ترسيخ التواصل المؤسسي الوطني، قام سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام، يرافقه وفدٌ من الإدارة والموظفين، بزيارة رسمية إلى محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، ليكون الصندوق من أوائل الجهات الحكومية التي تطّلع ميدانياً على هذا المشروع الرائد على المستوى الوطني.
وتضمّنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق محطة القطار، اطّلع خلالها الحضور على البنية التحتية المتطورة والتي صُمّمت وفق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وأرقى مواصفات الجودة على المستوى العالمي. وتأتي الزيارة انطلاقاً من التزام صندوق أبوظبي للتنمية بترسيخ التواصل بين الجهات الوطنية وتعزيز الوعي بالمشاريع الوطنية النوعية التي تقود مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستقبل مستدام على المدى البعيد.
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