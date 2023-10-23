الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع مستشفى قوديلي في جمهورية جنوب السودان، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 36.73 مليون درهم إماراتي ما يعادل (10 مليون دولار أمريكي)، حيث جاء تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الصحي في جنوب السودان وذلك من خلال إنشاء مستشفى متكامل بسعة 60 سريراً وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتلبية احتياجات سكان العاصمة جوبا والمناطق المجاورة لها من الخدمات العلاجية اللازمة.

ودشن المشروع معالي حسين عبد الباقي، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، وحضر حفل الافتتاح سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي يولاندا أويل جواج، وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة خليفة عبدالله القبيسي، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية على تعزيز العلاقات الثنائية مع حكومة جنوب السودان وتنميتها في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مشروع مستشفى قوديلي يعد أولى المشاريع التي يمولها الصندوق في جمهورية جنوب السودان، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتنمية القطاع الصحي في البلاد، وسيسهم هذا المشروع الاستراتيجي في توفير العلاج والرعاية الطبية للمرضى وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وأضاف سعادته، أن تدشين المشروع سيفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي بين الجانبين لا سيما وأن الصندوق يولي دعم القارة الإفريقية اهتماماً كبيراً لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.

من جانبها، أعربت معالي يولاندا أويل جواج، وزيرة الصحة في حكومة جنوب السودان عن شكرها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصندوق أبوظبي للتنمية على دورهم الريادي في تنمية المشاريع التنموية في جنوب السودان. وأشارت إلى أن مستشفى قوديلي يعد مشروعاً استراتيجياً يساهم في تنفيذ الأجندة الوطنية للحكومة لتعزيز كفاءة القطاع الصحي. كما يوفر خدمات طبية عالية الجودة وفرص عمل للسكان، إضافة إلى أنه سيتيح المجال لتدريب الأطباء وغيرهم من المهن الطبية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن مستشفى قوديلي في جمهورية جنوب السودان يضم أحدث المختبرات الطبية، والعديد من العيادات والأقسام المتخصصة، منها الخاصة بالعمليات الجراحية، الطوارئ وغرف للعناية المركزة، إضافة إلى المكاتب الإدارية للعاملين في المستشفى والمرافق الخدمية العامة للزوار.

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