الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : قام وفد من صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، بزيارة إلى شركة نافكو، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال السلامة من الحرائق، والتي تعمل على توفير الحلول المبتكرة لأنظمة الحماية ومعدات مكافحة الحرائق، وتهدف الزيارة إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين والتعريف بالتمويلات التي يقدمها الصندوق ومكتب أبوظبي للصادرات لتنمية الصادرات الوطنية لتمكين الشركات الإماراتية من وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

وترأس الوفد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، لمكتب أبوظبي للصادرات، بحضور السيد راشد محمد الكعبي، مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وكان في استقبال الوفد م. خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة نافكو وعدد من المسؤولين في الشركة.

وخلال الجولة الميدانية التي قام بها وفد الصندوق، تم الاطلاع على مرافق شركة نافكو وخدماتها المتنوعة والتعرف على دورها في تعزيز الأمن والسلامة وحماية الممتلكات في الصناعات الرئيسية، وتوفير معدات الحماية للمرافق السكنية والتجارية، ومصافي النفط والغاز والمطارات والطيران، وأماكن الرعاية الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى السبل المطروحة لدعم صادرات الشركة وتوسيع نطاق أعمالها في مختلف الأسواق العالمية.

وأشاد سعادة محمد سيف السويدي، بمستوى تطور صناعات معدات مكافحة الحرائق والخدمات التي تقدمها شركة نافكو على صعيد المنطقة ودول العالم، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات يعملان على توفير الدعم للشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية لزيادة تنافسية الصادرات الوطنية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتنمية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أفاد م. خالد الخطيب، "أن زيارة وفد صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات لشركة نافكو ستفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي بين الجانبين، حيث يقوم الصندوق بدور فعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة داخل دولة الإمارات مما يدعم الشركة ويمكنها من تصدير منتجاتها الوطنية بشكل أوسع وبقدرة تنافسيّة أكبر والذي سيسهم بدوره في جعل نافكو أحد المساهمين في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي حسب المستهدفات الوطنية لعام 2031. وأكّد على حرص نافكو تصدير المنتجات بأعلى جودة لكسب ثقة المستهلك العالمي بالمنتجات الوطنية والتي تحمل شعار "صنع في الإمارات"، علماً بأن شركة نافكو تمتلك شبكة عالمية تغطي خدماتها أكثر من 100 دولة حول العالم حيث تعمل على إنتاج وتوريد حلول متكاملة للسلامة والأمان، باستخدام أفضل طرق لتصنيع مختلف أنواع معدات مكافحة الحرائق، وأنظمة الحماية للمركبات، مثل سيارات الإطفاء والإسعاف والمستشفيات المتنقلة ومركبات الإنقاذ وإطفاء الحرائق للمطارات".

وستسهم هذه الزيارة في فتح قنوات جديدة لشراكة استراتيجية رائدة تدعم تنمية الصادرات الوطنية، من خلال الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات لتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

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