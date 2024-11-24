مسقط. في إطار التزامه الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وقّع صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، مؤخرًا مذكرة تفاهم مع فريق تكافل صحار لتوفير مستلزمات منزلية أساسية للأسر ذات الدخل المحدود. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك، التي تهدف إلى تمكين الأفراد والارتقاء بمستوى معيشة المجتمع في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ومن خلال هذه الشراكة، يسعى صحار الدولي إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مما يسهم في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي مستدام يعود بالنفع على المجتمع بأسره.

وحول ذلك، علق الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، قائلاً: "إن نجاح أي مؤسسة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع المحيط بها. عليه نحن نفخر في صحار الدولي بالتعاون مع المؤسسات الخيرية مثل فريق تكافل صحار لنتمكن من الإسهام بشكل مستمر في تعزيز المجتمعات وتنميتها. لذا، نعتبر هذه الشراكة انعكاسًا واضحًا لالتزامنا الراسخ ببناء مجتمع متضامن ومستدام، يدعم مسيرة التنمية الاجتماعية التي تشهدها السلطنة. بدورها، لا تقتصر مبادرات صحار الدولي على تلبية احتياجات المجتمع فحسب، بل نسعى إلى وضع أسس راسخة لتحقيق تنمية مستدامة على المدى البعيد. وباعتبارنا مؤسسة مسؤولة، يواصل صحار الدولي التزامه بدوره الريادي في دعم تحقيق الأهداف الطموحة والمستدامة للسلطنة."

ومن خلال هذه المبادرة، يسعى صحار الدولي إلى تسهيل شراء المستلزمات الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود في صحار، بما يضمن تعزيز مستوى معيشة الأفراد وتحسين جودة حياتهم. وبتخفيف العبء المالي المرتبط بهذه الاحتياجات، ترتكز الشراكة على تمكين الأسر وتخفيف العبء عليهم لتمكينهم من وضع جل تركيزهم على أساسيات الحياة الأخرى.

من جانبه، علق الفاضل المنصور بن عقيل الفارسي مدير الإدارة التنفيذية لفريق تكافل صحار، قائلاً: "إن شراكتنا مع صحار الدولي تمثل خطوة هامة تجاه تعزيز النسيج المجتمعي، عليه فإننا نفخر بالعمل معًا لتمكين الأفراد وتعزيز التضامن الاجتماعي، حيث ستسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحسين جودة حياة الأسر ذوي الدخل المحدود، ومساعدتها في تحقيق تطلعاتها. لذا نتقدم بجزيل الشكر لصحار الدولي على دعمه الراسخ والتزامه تجاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة."

يتمتع فريق تكافل صحار، الذي يعمل تحت إشراف لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار، بخبرة متميزة وسجل حافل في تقديم خدمات خيرية واجتماعية متنوعة للمجتمعات المحلية. وتنسجم مهمة الفريق، التي تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والحفاظ على قيم المجتمع الأساسية وتمكينه، مع جهود بنك صحار الدولي في إحداث أثر إيجابي بعيد المدى.

ويعكس دعم صحار الدولي لهذه المبادرة التزامه الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة التقدم في سلطنة عُمان من خلال تلبية الاحتياجات المجتمعية. حيث يجسد هذا الدعم نهج البنك الشامل في تعزيز رفاه المجتمع، من خلال الجمع بين الدعم المالي والشراكات الاستراتيجية لتحقيق نتائج مؤثرة ومستدامة. وبالاستفادة من خبرة فريق تكافل صحار، يضمن البنك أن تكون مساهماته فعالة وتحدث تأثيرًا طويل الأمد، مما يعزز من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك. يتناغم هذا النهج مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تُبرز أهمية العمل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والتنمية المستدامة كركائز أساسية لتحقيق التقدم الوطني. ومن خلال تركيزه على مصلحة المجتمع، يؤكد صحار الدولي التزامه ببناء مستقبل أكثر إشراقًا لعُمان، وترسيخ مكانته كبنك رائد يسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي يخدمها في جميع أنحاء السلطنة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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