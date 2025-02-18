تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر وقبرص وشركة شيفرون، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا لتنفيذ الاتفاقيات التجارية الرئيسية الخاصة بمشروع غاز أفروديت (حقل أفروديت قبالة سواحل قبرص) ودعم نجاح هذا الحقل الهام.

وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد/ فرانك كاسولو، نائب رئيس شيفرون للاستكشاف والإنتاج الدولي: "ترحب شيفرون بالتوقيع على مذكرة التفاهم اليوم، والتي تمثل أساسًا قويًا للمضي قدمًا في إتمام الترتيبات التجارية التي تتضمنها المذكرة. إنّ شيفرون وشركائها في هذا المشروع المشترك يؤكدون التزامهم بتطوير مشروع أفروديت للغاز الطبيعي، والذي يمثل موردًا هامًا لدولة قبرص، وجزءًا أساسيًا من محفظة مشروعات شيفرون في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة لدوره الحيوي في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد."

تتضمن خطة التطوير والإنتاج (DPP) المعتمدة، وحدة إنتاج عائمة (تُعرف أيضًا بمنشأة معالجة الغاز) داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) القبرصية، بالإضافة لخط أنابيب لتصدير الغاز إلى مصر.

تجدر الإشارة أن شيفرون تمتلك قاعدة موارد غازية كبيرة في منطقة شرق المتوسط (بموارد إجمالية تصل إلى 45 تريليون قدم مكعب من الغاز)، مع وجود فرص توسع بارزة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي خلال العقود القادمة.

وبمرور الوقت، من المتوقع أن يصبح مشروع أفروديت جزءًا رئيسيًا من شبكة شيفرون الإقليمية للأصول عالية الاعتمادية، حيث يساهم تطوير مشروعاتنا العالمية في دفع النمو الاقتصادي، وتحسين أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

نبذة عن شركة شيفرون

تُعد شيفرون واحدة من الشركات العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة. تؤمن شيفرون بأن الطاقة الموثوقة والمستدامة ذات التكلفة الاقتصادية تشكل عنصرًا أساسيًا لتمكين تقدم البشرية. تنتج شيفرون البترول الخام والغاز الطبيعي؛ وتقوم بتصنيع وقود وسائل النقل، والزيوت، والبتروكيماويات، والإضافات؛ كما تطور تقنيات تعمل على تعزيز أعمال الشركة وقطاع الطاقة.

نسعى دائماً لتنمية أعمالنا في مجال البترول والغاز الطبيعي، وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية في عملياتنا، وتوسيع أعمالنا في المجالات منخفضة الكربون مثل الوقود المتجدد، واحتجاز الكربون وتعويضاته، والهيدروجين، والتقنيات الناشئة الأخرى.

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