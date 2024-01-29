دبي: تحقيقاً لتطلعات حكومة دبي في تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتعزيز جودة العمل والتميز المؤسسي، نجحت جمارك دبي في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، بحصولها على شهادة مواصفة إدارة الحوكمة ISO 37000:2021، كنتيجة لتطبيقها أعلى معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وكانت الدائرة أعلنت أخيراً حصولها على

شهادتي نظام إعداد التقارير الداخلية والخارجية لرأس المال البشري الآيزو 30414:2018 ونظام إدارة الابتكار الآيزو 56002:2019، ليصل إجمالي عدد المواصفات المطبقة في الدائرة إلى 17 مواصفة ما يؤكد ريادتها في تطبيق أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي.

وضمن فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع تسلم سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة إدارة الحوكمة من المهندس نزار بشايرة المدير التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، حيث أكد سعادته أن الإنجازات الجديدة التي حصدتها جمارك دبي بحصولها على شهادات مطابقة جديدة مع مواصفات عالمية في مجالات الحوكمة الرشيدة، تعكس رؤيتها في تعزيز ريادة دبي عالمياً، في مجال تبني الاستراتيجيات الجمركية الرامية إلى تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات، وتماشياً مع معايير برنامج دبي للتميز الحكومي، ، بما يرسخ دبي أفضل مدينة للعيش والعمل، و يدفع نجاحها المتواصل في سهولة ممارسة الأعمال.

وتم الحصول على الاعتماد بعد عمليات التدقيق التي نفذها المدققون من شركة جلوبال بزنس بيرو لمنح الشهادات الشريك الإقليمي لجلوبال تي يو في وفق متطلبات المواصفة الاسترشادية للحوكمة المؤسسية الآيزو 37000 إصدار عام 2021 ، حيث التزمت دائرة جمارك دبي بتطوير ممارسات حوكمة فعالة وشفافة ومسؤولة لتعزيز مستوى نضج الحوكمة المؤسسية لديها.

من جانبها قالت سميرة عبد الرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي:" أصبح مفهوم الجودة والتميز وتحقيق الريادة في جمارك دبي واقعاً ملموساً، نشهده من خلال العمل على تطبيق كافة المواصفات والمقاييس الهادفة إلى استدامة ريادتها محلياً وعالمياً، فمنذ العام 2002 بدأت رحلة الدائرة مع الجودة وحصلت جمارك دبي على أول شهادة في العالم لتصميم ميثاق العملاء في عام 2009، وأول مؤسسة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الحصول على نظام ادارة شكاوى العملاء ISO10002 ، وتكمل مسيرة النجاحات اليوم بحصولها على شهادة الآيزو في الحوكمة، مؤكدة أن مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تبنتها الدائرة تتيح الاستخدام الأمثل لموارد الدائرة وتحقيق النمو المستدام وتشجيع الانتاجية وتحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات ودعم وتعزيز ثقة جميع المتعاملين والشركاء والمستثمرين".

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