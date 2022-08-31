· سيباستيان رييز: تزويد المنشآت الرياضية بحلول شنايدر إلكتريك الذكية تتفق والرؤية الاستراتيجية المصرية نحو الاستدامة.. وستعمل علي حُسن إدارة الطاقة والحد من الفاقد والتنبؤ بالأعطال.

· فؤاد زايد: منظومة برمجيات EcoStruxure الخاصة بشنايدر إلكتريك ستعمل علي تحسين استخدام وتقليل فقد الطاقة لأقصى درجة.. وستساهم في توفير 50% من استهلاك الطاقة داخل المنشآت الرياضية.

القاهرة، مصر: التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان الوزارة، كلاً من سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، فؤاد زايد نائب رئيس شنايدر إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.

بحث اللقاء سبل أواصر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة على صعيد البدء في توفير أنظمة الطاقة الكهربائية الذكية بالمنشآت الشبابية والرياضية فى إطار تقديم حلول تساعد على توفير حتى ٥٠٪ من استهلاك الطاقة فى تلك المنشآت، وكذا على مستوى الإستادات الرياضية والصالات المغطاة، فضلاً عن الاستفادة من خبرة الشركة فى مجال الحلول المتكاملة، ومراكز البيانات.

رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة "شنايدر إلكتريك" التي تعد واحدة من المؤسسات العالمية الكبرى في مجال الطاقة وأنظمة التشغيل، مشيراً أن هذا التعاون سينعكس بالإيجاب على توفير الطاقة المستخدمة فى مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية والشبابية، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الواجبة نحو ترشيد استخدام الطاقة في مختلف المؤسسات بالدولة.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى نهج الوزارة نحو التعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص فى تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وفق مجموعة من الضوابط واللوائح، تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لتلك المنشآت، وبما يساهم في تحقيق تلك المنشآت لمستهدفات الوزارة من التنمية المستدامة في المستويات الشبابية والرياضية والمجتمعية.

وتم الاتفاق على البدء في تنفيذ أعمال الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية من خلال التطبيق على فرع نادى النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يليها دراسة متكاملة الجوانب نحو تعميم التجربة على مستوى مراكز الشباب والأندية ومختلف المنشآت التابعة للوزارة، والاستادات الرياضية وفى مقدمتها "إستاد القاهرة الدولي" كحلول ذكية لتوفير الطاقة، والتوجه كذلك نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الطاقة بتلك المنشآت، وتجهيز ذلك من خلال "شنايدر إلكتريك" كإحدى الشركات التي تتعاون معها الوزارة في هذا الشأن.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من "محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور أشرف البرجمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية".

وقد أوضح فؤاد زايد نائب رئيس شنايدر، إلكتريك لقطاع الطاقة الرقمية، مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، أهمية التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وقال أن حلول شنايدر إلكتريك وعلي رأسها منظومة برمجيات EcoStruxure لإدارة كافة المرافق، والتي ستعمل علي تحسين استخدام وتقليل فقد الطاقة لأقصى درجة، بالإضافة إلي تقليل الانبعاثات الكربونية وهي أحد الموضوعات الهامة التي تهتم بها شنايدر إلكتريك لتحقيق الاستدامة، مبينًا في الوقت نفسه أن تلك الحلول الذكية ستساهم إلي حد كبير في توفير ما يقرب من 50% من استهلاك الطاقة داخل جميع المنشآت الرياضية.

علي الجانب الاخر أكد سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، علي أن الاتفاق الموقع مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار توافق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية والرؤية العامة لشركة شنايدر الكتريك، خاصة فيما يتعلق بمبادئ الاستدامة، مشيرًا إلي أن الحلول الذكية المتعلقة بأنظمة الطاقة الكهربائية التي سيتم تزويد الاندية والاستادات الرياضية ومراكز الشباب سيكون لها دور كبير في تحقيق الاستدامة، وذلك من خلال حُسن إدارة الطاقة والحد من الفاقد والتنبؤ بالأعطال وغيرها.

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