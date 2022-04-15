دبى، الامارات العربية المتحدة - أعلنت «بدو - BEDU »، الشركة الرائدة في دبي بمجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3»، عن إطلاق عملياتها في الإمارات العربية المتحدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار إلتزام الشركة الراسخ بتمكين المؤسسات والحكومات والأفراد بالأدوات والمعارف اللازمة للمساهمة في بناء عالم متطور يتعامل رقميًا في كافة جوانب الحياة، وذلك من خلال جلب الخبرات والاستثمارات العالمية إلى الدولة ودفع عجلة رؤيتها بتقنيات الجيل الثالث للويب «ويب 3» و «بلوكتشين» ورموز «NFT» غير القابلة للاستبدال و«ميتافيرس».

وبهذا الصدد قال خالد الحريمل، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «بدو»: "تلتزم شركة «بدو» بإنشاء حلول رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقنيات «بلوكتشين» و الجيل الثالث للويب «ويب 3» و «ميتافيرس»، ولكن حدود أهدفنا لا تقف على المستوى المحلي فحسب، بل إننا نرمي إلى تحقيق تقدم واسع يشمل جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما هو أبعد من ذلك، وقد اخترنا دولة الإمارات لتنطلق منها عملياتنا لأننا نؤمن بأنها تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح الموطن والحاضنة الأفضل للتقنيات الحديثة".

وفي إطار العمليات التي تركزعليها شركة «بدو» في بيئة عملها، فهي تعمل ضمن إطار مجالين في قطاع الأعمال، يتمثل أولهما في "مختبرات بدو – BEDU Labs" الذي يوفر حلولاً وخدمات متكاملة للعملاء الراغبين بالدخول في الصفوف الأمامية لعالم الجيل الثالث للويب والانتفاع من مميزات أصول «NFT» الرقمية، وحماية الأصول الرقمية للمبدعين الرقميين. بينما يتمحور الثاني حول "عالم بدو - BEDU World "، وهي رؤية الشركة التي تتمثل في تمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد وبناء اقتصاد رقمي قائم على تقنية الـ «ميتافيرس».

وقد دخلت شركة «بدو» في مجموعة من المشاريع المبتكرة ومن أبرزها الدخول في مبادرة NFT'' الإمارات"، التي أطلقها مجموعة من الفنانين الإمارتيين احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين من خلال عرض أعمالهم الفنية التي تعكس رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة ومراحل تطورها منذ اكتشاف النفط والازدهار العقاري، وصولاً إلى إنجازاتها الأخيرة على مستوى مشاريع الفضاء. وتتضمن هذه المبادرة تكليف 7 من أبرز الفنانين العالميين المبدعين من جميع أنحاء العالم لابتكار مجموعة فنية تحمل عنوان «من الصحراء إلى المريخ»، حيث تشمل المجموعة أعمالاً فنية رقمية محدودة الإصدار باستخدام تقنية « NFT» لتكون بمثابة استثمار مستقبلي مجزٍ يساهم في ازدهار مجتمع الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال.

ومن جانبه قال ميشا حنين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بدو»: "تسعى «بدو» إلى تشكيل عالم رقمي جديد يغير معالم المساحات الرقمية المألوفة. وإننا نستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واستراتيجيات الأمن السيبراني الأكثر تطوراً على مستوى العالم لتقديم تقنية «بلوكتشين» بشكل أخلاقي وموثوق، وسنعمل من خلال تواجدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إظهار الإمكانيات الهائلة التي تتيحها تقنيات «بلوكتشين» وأصول «NFT» الرقمية والـ «ميتافيرس» في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات".

والجدير بالذكر أن «ويب 3» يعتبر الجيل والإصدار الثالث من شبكة الويب وهي المرحلة الانتقالية التي تتيح لصناع المحتوى والمستخدمين الانتقال من كونهم مستخدمين عاديين إلى مُلُّاك فِعْليين للمحتوى الذي يقدمونه ويشاركونه، ويمكنهم التفاعل دون الحاجة الى طرف ثالث، ويتم تخزين البيانات بشكل لا مركزي عبر تقنية الـ «بلوكتشين». بينما تعتبر رموز «NFT» غير القابلة للاستبدال، نوع من الأصول الرقمية المشفرة التي تسمح لك بِتَمَلُّك أصل رقمي بما فيها "الرسومات والموسيقى ومقاطع الفيديو والصور المتحركة وأي نسق رقمي آخر"، وتستعين بتقنية «بلوكتشين» لتسجيل وتوثيق عملية الشراء. في حين تشكل الـ « ميتافيرس» مساحات رقمية عبر الانترنت تتيح للأشخاص العمل والتفاعل اجتماعياً عبر عالم رقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -