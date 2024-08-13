يقدم لقاحات الأنفلونزا وخدمات العودة إلى المدرسة.

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: استفاد أكثر من 1000 فرد من المخيم الطبي وطب الأسنان الضخم التابع لمستشفى ثومبي الجامعي في فرع الجرف بعجمان يوم الأحد 11 أغسطس 2024. وتضمن الحدث الصحي الشامل فحوصات العودة إلى المدرسة والتطعيم ضد الأنفلونزا، إلى جانب الاستشارات مع المتخصصين في مختلف المجالات، بما في ذلك أمراض القلب والطب الباطني والجراحة العامة وطب الأسنان وأمراض النساء وطب الأطفال والأنف والحنجرة وطب العيون وجراحة العظام والأمراض الجلدية وطب الأسرة وطب المسالك البولية وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الرئة. بالإضافة إلى ذلك، حصل الحضور على فحوصات طبية مجانية مثل اختبارات السكر في الدم، وتخطيط القلب، والموجات فوق الصوتية، وفحوصات العيون، وقياسات ضغط الدم، وفحوصات مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى خصومات على إجراءات طب الأسنان وخدمات الأشعة.

وافتتح المعسكر رسمياً الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي بحضور كبار الشخصيات مثل النقيب مصبح خليفة الحمراني الشامسي من شرطة عجمان والسيدة جميلة النعيمي مديرة إدارة علاقات الأعضاء والدعم في غرفة عجمان. سلطت هذه الفعالية الضوء على الشراكة المعززة بين القيادة العامة لشرطة عجمان ومجموعة ثومبي، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني ​​العام وتعزيز رفاهية المجتمع.

"باعتبارنا شبكة رعاية صحية شاملة، فإننا ندرك دورنا المهم في التأثير على صحة المجتمع. وقال أكبر محي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: "نعتقد أن هذه المبادرة ستحفز الأفراد على تبني عادات صحية مع تقديم إرشادات الخبراء ودعمهم للتدخل المبكر والإدارة الفعالة للقضايا الصحية".

وبالإضافة إلى الاستشارات في مختلف التخصصات، سعى العديد من الحاضرين في المخيم الضخم إلى الحصول على تخفيضات على خدمات العناية بالأسنان والعلاج الطبيعي. "منذ إنشائه في عام 2020، قدم مستشفى ثومبي الجامعي خدماته لآلاف الأفراد، ونحن ملتزمون بمواصلة هذا الدعم من خلال مبادرتنا الإنسانية. نحن نقدم حزم رعاية شاملة، تضم أطباء متخصصين ومرافق متقدمة. إلى جانب أقسامنا الطبية المتخصصة، تفتخر مدينة ثومبي الطبية بمستشفى أسنان من الدرجة الأولى وخدمات إعادة التأهيل البدني. نحن نقبل أيضًا جميع بطاقات التأمين الرئيسية في منشأتنا. وبعد هذا المخيم الطبي وطب الأسنان الضخم، يسعدنا مواصلة خدمة المجتمع والسعي لنكون المستشفى العائلي المفضل لجميع احتياجات الرعاية الصحية.

تعتبر ثومبي للرعاية الصحية أكبر مزود رعاية صحية أكاديمي خاص، حيث تقدم الرعاية في بيئة علاجية حقيقية. وعلى مدار الـ 22 عامًا الماضية، نجح القسم في علاج 11 مليون مريض، وتسهيل 75000 عملية ولادة، وتوفير التدريب السريري لطلاب جامعة الخليج الطبية. وبالنظر إلى المستقبل، تخطط مجموعة ثومبي للرعاية الصحية لتوسيع خدماتها بشكل أكبر من خلال تقديم مركز مخصص للسرطان وعيادة تجميل، ومواصلة التزامها بحلول الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة.

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