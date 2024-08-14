أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي الجولة التفقدية الأمنية التي يتم تنظيمها سنويا قبل انطلاقة الموسم الرياضي، وذلك للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2024-2025 لجميع الرياضات، بما يضمن سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور وانسيابية الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.

وتضمن اليوم الأول للجولة زيارة المنشآت الرياضية في أندية: النصر، شباب الأهلي، الوصل، وتتواصل الزيارة في اليوم الثاني بتفقد منشآت نادي دبي للرياضات البحرية، نادي حتّا، ونادي دبي لأصحاب الهمم، نادي دبي للشطرنج، ومجمّع حمدان الرياضي.

وتتضمن الجولة التفقدية اللقاء مع المنسقين العامين في الأندية والمدراء الأمنيين ورؤساء أقسام الأنشطة والبرتوكول ومدراء الملاعب والصالات في الأندية، وكذلك التجوّل في المنشآت الرياضية للوقوف على جاهزية إستاد كرة القدم والصالات الرياضية في الأندية، والتأكد من جاهزية: غرف العمليات، مكاتب الشرطة والامن، المدرجات، مداخل الجماهير، مخارج الطوارئ، مواقع منطقة الاخلاء، ⁠مداخل ومواقع اصحاب الهمم، ربط الكاميرات مع غرفة العمليات، جميع الاشتراطات الأخرى التي تتعلق بالأمن والسلامة في الأندية والمنشآت الرياضية.

وترأس فرق عمل شرطة دبي العقيد خميس علي الشامسي مدير ادارة الطوارئ بالوكالة وضمت ضبّاط الارتباط والمنتسبين العاملين في شرطة دبي، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي عادل البنّاي مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، وضمّت عدداً من العاملين في المجلس.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية وفق أعلى معايير الجودة، وكذلك ضمان توفير جميع السبل من أجل سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور والمظهر الحضاري الذي يميز الملاعب الرياضية في دبي، وهي الجهود التي تتضمن أيضا عقد ورش العمل و الملتقيات العديدة الخاصة بأمن الملاعب، كما تأتي الزيارات في إطار التطوير المستمر ورفع جاهزية الأندية والمنشآت الرياضية، لاستضافة وتنظيم كافة الأنشطة الرياضية المحلية والدولية في مختلف الألعاب والفعاليات، حيث يعمل الطرفان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل سلامة وسعادة الجمهور و نشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا