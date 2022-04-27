دعماً للحملة الأكبر في المنطقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 50 دولة

عبد الله خليفة المري: نحن في شرطة دبي نؤكد دعمنا لكافة المبادرات والحملات الإنسانية، إيمانا بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كافة الجهود، ونرسخ من خلالها القيم النبيلة للشعب الإماراتي

· المبادرة تعكس النهج الاستشرافي في العمل الإنساني الذي تلتزمه الدولة الإماراتية تجاه الأكثر حاجة في العالم

· التبرعات ممكنة عبر الحساب المصرفي ومركز الاتصال والرسائل النصية والموقع الإلكتروني

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تبرعت القيادة العامة لشرطة دبي بمبلغ مليون درهم لصالح حملة "المليار وجبة"، دعما لجهود المبادرة الأكبر في المنطقة التي أطلقتها "مبادرات محمد بن ً راشد آل مكتوم العالمية" لإغاثة المحتاجين، وتوفير العون الغذائي للأقل حظا في 50 دولة حول العالم.

وتشكّل مساهمة شرطة دبي دعمًا سخيًّا يُضاف إلى تبرعات الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات المهتمة بأعمال الخير، وتولي أهمية لتوفير الأمن الغذائي للجوعى والذين يعانون من سوء التغذية بسبب ظروفهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشاركة الواسعة التي تبديها الجهات المتبرعة، تندرج تحت مساعي تحقيق أهداف الأمم المتحدة الآيلة إلى التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها هدف القضاء على الجوع في العالم.

تحسين نوعية الحياة

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ من المكانة الريادية لدولة الإمارات عالميا في العمل الإنساني، وتؤكد سمعتها كنموذج ملهم في إغاثة الشعوب وتخفيف المعاناة والمسارعة لمد يد العون للمحتاجين في كافة أنحاء العالم في مختلف الأوقات والأزمات."

. وأضاف معاليه: " يشرفنا المشاركة في الحملة، والتبرع بمبلغ مليون درهم لدعم أهداف الحملة الإنسانية التي تعزز من قيم التراحم والتكافل، وتحض المجتمعات على توحيد جهودهم، مؤسسات وشركات وأفراد، ليكونوا جزءاً من مهمة إنسانية ضخمة في هذا الشهر الفضيل. ونحن في شرطة دبي نؤكد دعمنا لكافة المبادرات والحملات الإنسانية، إيمانا بأن المسؤولية المجتمعية

واجب وطني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كافة الجهود، ونرسخ من خلالها القيم النبيلة للشعب الإماراتي."

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "مليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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