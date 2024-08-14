دبي، الإمارات العربية المتحدة – 13 أغسطس 2024: أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير ومؤسسة «ديسكفري إديوكيشن» Discovery Education عن مرحلة جديدة مبتكرة من الشراكة لإطلاق برنامج «تكوين الغرير STEM Connect» في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يوفر هذا البرنامج للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين13 و18عاماً إمكانية الحصول على فرص التعلّم الرقمي القائم على المهارات أثناء ساعات الدوام المدرسي وبعدها، وتزيد من جاهزية تعلّمهم في المستقبل.

يدعو البرنامج الطلاب الإماراتيين في الصفوف من السابع وحتى الثاني عشر للمشاركة في دروس قصيرة وتفاعلية تتناول التحديات الواقعية في عالمنا في إطار تكاملي لمناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ويتمّ تقديمها باللغتين العربية والإنجليزية بصورة تتوافق مع السياق الوطني ومناهج التعليم للصفوف المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتُركز على إكساب الطلاب خبرات التعلّم العملي التي تثير حب الاستكشاف والاطّلاع، وتحفّز الإبداع، وتطور مهارات التفكير النقدي؛ وتجعل التعلم ممتعاً وفعالاً.

وأكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير على أهمية البرنامج بالقول: "في عالم اليوم الذي يتميز بالتغيُّر السريع، يُعتبر تعلُّم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أمراً بالغ الأهمية"، وأضافت أنه: "من خلال إتاحة تعلُّم هذه المواد الدراسية للجميع بطرق جذابة وتفاعلية عن طريق أنشطة التعلُّم العملية، فإننا نعزز تقديم تعليم متميز للطلاب الإماراتيين، بالإضافة إلى تمكينهم ليصبحوا مبتكرين وقادة قادرين على رسم مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الشراكة على التزامنا بأهداف "تكوين الغرير" المتمثلة في تزويد العقول الشابة بالمهارات الأساسية للنجاح".

تم تصميم برنامج «تكوين الغرير «STEM Connect لتعزيز المناهج الدراسية الأساسية ومساعدة الطلاب على تطويرالإبداع والتفكير النقدي ومهارات التواصل والتعاون. وتشتمل الملامح الرئيسة للبرنامج على الجوانب التالية:

التحديات الواقعية في عالمنا : حيث يشجّع البرنامج الطلاب على حل القضايا المحلية والعالمية.

حيث يشجّع البرنامج الطلاب على حل القضايا المحلية والعالمية. الربط بالمهن والوظائف: حيث يربط البرنامج ما يتعلّمه الطلاب في المواد الدراسية بمهن ووظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) المتنوعة، ويُظهر للطلاب تطبيقات حياتية لما يدرسونه.

المتنوعة، ويُظهر للطلاب تطبيقات حياتية لما يدرسونه. أنشطة مبنية على تكامل المناهج الدراسية: حيث يدمج المهارات عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك الرياضيات والعلوم واللغة والفنون والصحة، لتوفير تجربة تعليمية شاملة.

الأنشطة العملية: تجمع بين المحتوى الرقمي التفاعلي والإجراءات العملية، مما يمكن الطلاب من البناء والتصميم والابتكار .

وعبّر مايكل سافيتز، المدير العام الدولي لمؤسسة «ديسكفري إديوكيشن» عن ترحيبه بهذه الشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير: "تفخر المؤسسة بتوسيع شراكتها مع مؤسسة عبد الله الغرير لتقديم تعليم عالي الجودة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيوفّر هذا التعاون للمعلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة مزيداً من فرص الوصول إلى الموارد المبتكرة التي يحتاجون إليها لتكوين بيئات تعلُّم رقمية تفاعلية تحفّز فضول الطلاب للاستكشاف والاطّلاع، وتشجّع مشاركاتهم الفعّالة، وتُعدّهم للنجاح في الفصول الدراسية وخارجها".

في نهاية البرنامج، سيقدّم الطلاب مشروعاتهم في فعالية مميزة، للاحتفال مع أفراد أسرهم والمجتمع بما تعلّموه وبعرض مشروعهم الذي أنجزوه أثناء البرنامج.

نبذة عن مؤسسة ديسكفري إديوكيشن

ديسكفري إديوكيشن هي مؤسسة رائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث تدعم منصّتها الرقمية الحديثة التعلّم في كل مكان من خلال محتوى رقمي حائز على العديد من الجوائز، وبما تقدمه من دعم تعليمي، وتوفره من أدوات تدريس مبتكرة. وتساعد مؤسسة ديسكفري إديوكيشن المعلمين على تقديم تجارب تعليمية تلائم مستويات تعلم جميع الطلاب، وتزيد من فرص مشاركاتهم وتدعم تفوقهم وتحصيلهم الدراسي على مستوى العالم. وتخدم ديسكفري إديوكيشن ما يقرب من 4.5 مليون معلّم و45مليون طالب في جميع أنحاء العالم، ويتم الوصول إلى مواردها في أكثر من 100 دولة ومنطقة. والمؤسسة تعود نشأتها إلى شركة الإعلام العالمية شركة وارنر براذرز ديسكفري».

استكشف مستقبل التعليم على الموقع www.discoveryeducation.co.uk

يمكنكم التواصل مع ديسكفري إديوكيشن من خلال وسائط التواصل الاجتماعي من خلال منصة X (تويتر سابقاً) وفيسبوك وإنستغرام ولينكد إن.و Facebook و Instagram و LinkedIn.

نبذة عن مؤسسة عبد الله الغرير

تأسست مؤسسة عبد الله الغرير في عام 2015، وهي أكبر مؤسسة خيرية خاصة تهتم بالتعليم في المنطقة العربية. تلتزم مؤسسة عبد الله الغرير بتمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال توفير الوصول إلى برامج تعليمية عالية الجودة. ومن خلال العديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية، وتزويد الجيل القادم بالمهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في التنمية المستدامة في المنطقة. وحتى وقتنا الحاضر، أثرت مؤسسة عبد الله الغرير بشكل إيجابي في أكثر من 118,000 شاب إماراتي وعربي حتى الآن، مما عزز نموهم ومساهماتهم في تنمية المنطقة.

تعرف على المزيد عن مؤسسة عبد الله الغرير عبر موقعها https://www.alghurairfoundation.org/

نبذة عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (ESE)

تهدف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تطوير قطاع التعليم العام وتنفيذ برامج التطوير في المدارس الحكومية ورياض الأطفال، وتوفير تعليم متميز لجميع الطلاب.

تعرف على المزيد عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عبر https://www.ese.gov.ae/en/Pages/Home.aspx

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