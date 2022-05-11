مذكرة تفاهم بين الجانبين تهدف إلى ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة مفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الارتقاء بعروض دعم مجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض التي تنظم فعالياتها في الإمارة.

وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المجال أمام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لتوفير رحلات مجانية وخصومات حصرية لمجموعات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض المؤهلة ضمن برنامج "فرص أبوظبي"، مبادرة المكتب الرامية إلى دعم منظمي فعاليات الأعمال خلال جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والترويج بما في ذلك تزويدهم بحوافز مالية.

وتمنح مذكرة التفاهم، التي تم الإعلان عنها خلال معرض سوق السفر العربي 2022، الشركات المؤهلة ضمن برنامج "فرص أبوظبي" مزايا إضافية على الرحلات الجوية، ومن بينها خصم على حجوزات المجموعات، ورحلات مجانية لحجوزات المجموعات الكبيرة على الرحلات المباشرة، وأسعار خاصة على رحلات الزيارات التفقدية لبرامج ومرافق إقامة فعاليات الأعمال وأنشطة الحوافز في الإمارة.

ويشكل برنامج "فرص أبوظبي" منصة فعالة لاستقطاب شركات إدارة الوجهات ومخططي ومنظمي فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، عبر الارتقاء بالميزات التنافسية للإمارة أمام الوجهات العالمية التي تركز على زيادة الحوافز وأوجه الدعم في عروضها لاستضافة هذه الفعاليات.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "سعداء بهذه الشراكة مع الاتحاد للطيران، والتي نثق بتحقيقها نتائج إيجابية تُرسخ مكانة أبوظبي ضمن وجهات سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمية المفضلة. كما أنها تفتح أمامنا آفاقاً واسعة لتطوير عروض متكاملة تلبي تطلعات مجموعات فعاليات الأعمال، بما يضمن الترحيب بشركاء جُدد، مع عودة عملائنا الحاليين. ونتطلع إلى المضي قدماً في استضافة أبرز المؤتمرات والمعارض في الإمارة، وتأكيد مكانتها في صدارة عواصم سياحة الاجتماعات والحوافز. وندعو رواد هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لزيارتنا واكتشاف ما تحظى به أبوظبي من خبرات وبنية تحتية وتجارب استثنائية".

من جانبه، قال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في الاتحاد للطيران: "تعد أبوظبي وجهة مثالية للمسافرين من رواد الأعمال والسياح على السواء. وانطلاقاً من كونها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تفخر الاتحاد للطيران بشراكتها مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بما يسهم في جعل أبوظبي أكثر جذباً لعملاء قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ولا شك أنه من خلال ما تتمتع به الاتحاد للطيران من أسطول يضم أحدث الطائرات وبالإضافة إلى الضيافة الإماراتية الأصيلة التي يقدمها طاقم الخدمة الحائز على الجوائز، سيستمتع المسافرون من رواد الأعمال بالرحلة على متن طائراتنا بقدر استمتاعهم بالوجهة".

#بياناتحكومية

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لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: tcaabudhabi.ae وvisitabudhabi.ae.

لمزيد من المعلومات عن أجندة فعاليات أبوظبي، يرجى زيارة: inabudhabi.ae.

عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرهم من الخدمات التي تُميّز الشركة. كما حظيت بالتكريم بصفتها شركة الطيران الرائدة عالميًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وكانت أول شركة طيران في العالم يحصل كافة طواقمها الجوية العاملة على التطعيم. وتضع الاتحاد مسؤولية معالجة أزمة المناخ في قائمة أولوياتها نظرًا لما تمثله من أهمية في الوقت الحالي، ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، تعمل الاتحاد بشكل جدي على التخلّص من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

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