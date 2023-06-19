الدوحة – قطر: وقّع كل من هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية -إحدى شركات مجموعة استثمار القابضة- الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتي تم إنشاؤها على مبادئ الخدمات الإنسانية والتميز العالمي، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تخدم مصلحة الطرفين في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بدولة قطر والمساهمة في استدامته على المدى الطويل.

وتحدد مذكرة التفاهم إطار الشراكة بين الجانبين، حيث يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في تسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، والأوساط الأكاديمية وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا المجال، بهدف تحفيز تبادل المعرفة والخبرات وخلق فرص للتواصل الفعّال تسهم في تطوير حلول مبتكرة للرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، سيقوم مركز قطر للمال بالتعاون مع إليغانسيا للرعاية الصحية، بتنظيم فعاليات مشتركة وندوات عبر الانترنت وحلقات نقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز الشراكة على دعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي من أجل بناء وتطوير منظومة داعمة للشركات الناشئة والصغيرة في قطاع الرعاية الصحية.

ومن بين الجوانب المهمة الأخرى التي تتضمنها هذه الشراكة إمكانية حصول شركات مركز قطر للمال على البرنامج المتميز للموظفين الذي تقدمه إليغانسيا للرعاية الصحية. فمن خلال الاستفادة من الموارد، وشبكة الدعم والخدمات وبرامج الرعاية الصحية المتوفرة لدى إليغانسيا للرعاية الصحية، سيتم تزويد شركات مركز قطر للمال وموظفيها بخيارات متنوعة من برامج الرعاية الصحية عالية الجودة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، صرّح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع شركة إليغانسيا للرعاية الصحية، والتي سنعمل من خلالها على تعزيز الابتكار والتعاون الفعّال في مجال الرعاية الصحية في قطر. نهدف من خلال هذا التعاون إلى إطلاق مبادرات تسهم في خلق بيئة عمل مؤاتية للشركات الناشئة، ودعم العلاقات وتحفيز التعاون بين الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية سيكون لها أثر إيجابي واضح ودائم على مشهد الرعاية الصحية في الدولة".

من جانبها، أكدت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال في مركز قطر للمال على أهمية هذا التعاون، وقالت: "يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة المبتكرة بين مركز قطر للمال وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية، التي ستعزز التزامنا في تقديم خدمة استثنائية لعملائنا. يهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى إعادة تعريف معايير الرعاية الصحية من خلال توفير أحدث الخيارات لعملائنا. فمن خلال البرنامج المتطور الخاص بالرعاية الصحية للموظفين الذي تقدمه إليغانسيا للرعاية الصحية، نساهم في تمكين شركاتنا من إعطاء الأولوية لرفاهية موظفيها. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف الى تجاوز توقعات العملاء ووضع معايير جديدة لتقديم خدمات متميزة. تجسد هذه المبادرة التزامنا بتوفير حلول رعاية صحية استثنائية كجزء من الخدمات الشاملة الأخرى التي نقدمها للعملاء".

ومن جانبه، أعرب السيد/ جو هازل، الرئيس التنفيذي لشركة إليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م عن سعادته بهذه الشراكة، قائلاً: "يسرنا أن نعقد هذه الشراكة مع مركز قطر للمال لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها للموظفين والشركاء. نحن في إليغانسيا للرعاية الصحية ملتزمون بتقديم تجربة استثنائية للمرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية لدينا، من خلال توفير خبرات عالمية المستوى وتقنيات طبية متطورة".

إن إبرام شراكات هادفة وفعّالة هو عنصر أساسي في استراتيجية مركز قطر للمال لتعزيز تطوير اقتصاد معرفي مستدام. وبموجب هذه المذكرة، سيعمل مركز قطر للمال وشركة إليغانسيا للرعاية الصحية معاً بشكل وثيق على الترويج للفرص ذات القيمة المضافة لدى الطرفين والتي تخدم كل من الشركات التابعة لمركز قطر للمال وشركاء إليغانسيا للرعاية الصحية على حدٍ سواء، بحيث يسهم ذلك في بناء قطاع قوي وجذب المزيد من الشركات لتأسيس الأعمال التجارية في قطر.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

@QFCAuthority | #QFCMeansBusiness

للاتصال:

إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين | r.kamaleddine@qfc.qa

نبذة عن إليغانسيا للرعاية الصحية

إليغانسيا للرعاية الصحية هي إحدى شركات مجموعة استثمار القابضة (المساهمة المدرجة في بورصة قطر) وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في قطر. تأسست إليغانسيا للرعاية الصحية على مبادئ الخدمات الإنسانية والتميز العالمي وهي تلتزم بتقديم تجارب لا مثيل لها ترتكز على خدمة المريض وتأمين حياة أفضل وأكثر صحة لأفراد المجتمع.

من أجل تحسين النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لدولة قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بنجاح، ندرك أنه يجب علينا رعاية صحة وعافية أفراد المجتمع والارتقاء بالعمل الطبي إلى مستويات عالية متوافقة مع النظم الرقمية الحديثة.

تمتلك و تدير إليغانسيا للرعاية الصحية مستشفى ذا فيو أحدث مؤسسات الرعاية الصحية في البلاد ومن المقرر أن تطلق المركز الطبي الكوري ومستشفى المدينة الطبية العسكرية. بالإضافة إلى مراكز طبية متقدمة تقنيا، تقدم رعاية المرضى وفقا للمعايير الدولية.

للمزيد من المعلومات عن إليغانسيا للرعاية الصحية، يرجى زيارة:

www.eleganciahealthcare.com/Profile

للاتصال:

إليغانسيا للرعاية الصحية

الرئيس التنفيذي للتسويق

بوب عيسى | b.issa@estithmarholding.com