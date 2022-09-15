المدرسة الأولى بالمدينة الاقتصادية تنضم إلى شبكة مجموعة الحُصان الواسعة من المدارس المرموقة في المملكة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: وقعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اتفاقية مع مجموعة الحُصان، تقوم المجموعة بموجبها بإدارة وتشغيل أكاديمية العالم، أولى مدارس المدينة الاقتصادية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ مشاريعها واستشراف طموحاتها بالشراكة مع نخبة المستثمرين والشركاء.

أكاديمية العالم هي مدرسة عالمية تستهدف الطلاب والطالبات من عمر 3 - 18 عاماً، وتتميز بمناهجها الدراسية الفريدة والمتوازنة، وأساليب التعليم الملهم، والمرافق المتميزة.

فتحت أكاديمية العالم أبوابها عام 2006م، لتكون أول مدرسة بالمدينة الاقتصادية توفر التعليم حتى الصف الثاني عشر. واليوم، تضم المدرسة أكثر من 500 طالب وطالبة، وكادر تدريسي يتجاوز 50 معلم ومعلمة ومعاون ومعاونة.

وجاء اختيار مجموعة الحُصان تتويجاً لجهود ومناقشات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مع العديد من الشركات المختصة في المدارس، والبحث عن المرشح المثالي القادر على توفير بيئة مدرسية ثرية لطلاب والطالبات أكاديمية العالم، وضمان جودة أفضل للتعليم والتعلم. الاختيار جاء نتيجة تقييم شامل تم إجراؤه لجميع المشغلين المحتملين بناءً على مجموعة من المعايير الرئيسية التي تؤثر مباشرة في الحصيلة العلمية للطلاب؛ مثل: النتائج الأكاديمية السابقة، والخبرات المحلية، والتصنيف، والاعتمادات الحاصلة عليها من المؤسسات والهيئات التعليمية الشهيرة. وستثري مجموعة الحُصان مساعي المدينة الاقتصادية المستمرة نحو التميز. ويتوافق تعيين مجموعة الحُصان كمشغلٍ موثوق لأكاديمية العالم، تماشياً مع استراتيجية مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الهادفة للاستفادة من خبرات الشركاء من أجل تقديم أرقى مستويات الخدمة لسكان المدينة والعاملين فيها.

وتتضمن مجموعة الحُصان حالياً أكثر من 17 مدرسة و 12,000 طالب و 2700 موظف يعملون في المملكة العربية السعودية، و 65 عاماً من الخبرة والمعرفة في مجال التعليم، وهي تستند في عملها لأعلى معايير التدريس المستلهمة من منهج كامبريدج ونظام الدبلوم الأمريكي، حيث أدرجت برنامج البكالوريا الدولية (IB) في صفوفها. وتصنف مجموعة الحُصان اليوم في المرتبة الخامسة كأفضل مشغل مدارس في المملكة وفقًا لوزارة التعليم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "يسرنا انطلاق شراكتنا مع مجموعة الحُصان، المشغل الجديد لأكاديمية العالم، ونتطلع قدماً لما ستقدمه المجموعة استناداً لخبراتها الطويلة، وجهودهم في تأسيس شبكة مدارس دولية مرموقة في مختلف أنحاء المملكة يعود تاريخها إلى العام 1957م. التعليم يعد حجر الزاوية المهم في أي مدينة، ونحن ما نزال ملتزمين بنفس الأهداف التعليمية التي وضعناها عندما فتحنا أبوابنا للمرة الأولى، بما في ذلك، تطوير بيئة تعليمية نشطة، ومنح الأولوية للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى تعزيز التعلم الاجتماعي والعاطفي. ونحن عازمون على الوفاء بوعدنا بتوفير بيئة تعليمية تبرز أفضل ما لدى جميع طلابنا، ونعتقد أن مجموعة الحُصان هي الشريك المناسب الذي سيساعدنا في تمكين طلاب الأكاديمية، وإثراء مدينتنا بالعلم والمعرفة".

من جهته، أوضح الأستاذ رشيد الحُصان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحُصان "لعل أهم ما جاء في محادثاتنا المبدئية مع ممثلي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وأكاديمية العالم هو إيمانهم الكبير بالمدينة الاقتصادية باعتبارها موطنًا للعقول العظيمة التي ستستمر في تشكيل مستقبل الأكاديمية، ومستقبل المملكة بشكلٍ عام. ومن هذا المنطلق، نحن سعداء ببدء العمل مع الأكاديمية، وفريق عملها المتميز، وطلابها وطالباتها".

وأضاف الأستاذ رشيد "تعد الاتفاقية إحدى الاتفاقيات التي وقعتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مؤخرًا مع مؤسسات تعليمية رائدة من جميع أنحاء العالم لتعزيز التبادل المعرفي المثمر، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز رغبة سكانها في التعلم مدى الحياة. وتسعى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على المدى الطويل لدمج أفضل الممارسات التعليمية المتنوعة لشركائها الدوليين من أجل تزويد طلاب وطالبات المدينة بالعلم والمعرفة، وتحفيزهم على التفكير محليًا وعالميًا.

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حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تُعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) وجهة ناشئة تحتل موقعاً مركزياً على ساحل البحر الأحمر، وتقع على مسافة قصيرة شمال مدينة جدة التي تعد مركزاً تجارياً هاماً، وتحتضن المدينة، ميناء الملك عبدالله الذي تم اختياره مؤخراً من قبل البنك الدولي كأكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم"، والوادي الصناعي، الذي يركز على تطوير الخدمات اللوجستية وقدرات التصنيع الخفيف في المملكة. قامت أكثر من 100 شركة متعددة الجنسيات وسعودية بالفعل بتأسيس مقارٍّ لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، حيث تشارك في مجموعة متنوعة من المشاريع، بدءاً من الخدمات اللوجستية المتقدمة إلى الأنشطة في صناعة السيارات والأدوية والسلع الاستهلاكية والتعبئة والتغليف وتصنيع مواد البناء. ترتبط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مباشرة بشبكة قطار الحرمين السريع، وشبكة الطرق البرية السريعة التي تربط مناطق المملكة، ما جعل من المدينة نقطة اتصال رئيسية على طول الممر الاقتصادي للبحر الأحمر.

بالإضافة إلى وظائفها الاقتصادية المتنوعة، تقدم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية منطقة ترفيهية وسياحية حديثة، حيث تضم أكثر من 40 كيلومترًا من الساحل البكر، والعديد من الفنادق، وملعب الجولف الدولي الحائز على جائزة رويال جرينز. في عام 2021، استقبلت المدينة أكثر من مليون زائر، ومنذ ذلك الحين طوّرت مجموعة من المجتمعات السكنية التي تتميز بنمط حياة عصري فريد، لسكانها الذين يتزايد عددهم من المقيمين بدوام كامل وملاك المنازل الثانية.

ومن خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وأنظمتها الملائمة للمستثمرين، تُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منصّة جاهزة لمبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتمثّل المدينة معياراً للمبادرات الحكومية المبتكرة، وقد استضافت مجموعة متنوعة من الفعاليات الوطنية، وهي موقع مفضل للمشاريع الإستراتيجية واسعة النطاق عبر العديد من القطاعات الرئيسية. وكمؤشر رئيسي على التزام الدولة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والتيسير السلس للاستثمار الأجنبي المباشر ، تعمل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كمساهمٍ نشطٍ في الأهداف الوطنية التي تتجسدها رؤية 2030. ومن خلال تطوير قطاع السياحة والترويج للرياضة والترفيه والفنون وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات غير النفطية من خلال الشركات العاملة في الوادي الصناعي، تواصل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مهمتها المتمثلة في إنشاء مدينة مزدهرة للجميع.

ترحّب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ترحيباً حاراً بالمستثمرين الأجانب، مُطوّري ومُشغّلي العقارات لتحقيق مشاريعهم وطموحاتهم داخل المدينة في النهوض التعاوني للتوسع المستمر. شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC) هي المطور الرئيسي للمدينة وتعمل كمخطط رئيسي ومطور للبنية التحتية الأساسية وممكّن وميسر لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. إعمار هي شركة مساهمة عامة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول"، تأسّست عام 2006م ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 25% من أسهمها.

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