دبي: وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وطلبات - المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لتمكين وجذب المواهب الإماراتية في القطاع الخاص وخاصةً في القطاع التقنية الإستراتيجي الهام.

ووقّع الاتفاقية في مقر المجلس كلٍ من عبد العزيز الفلاحي المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وهانا نورديل الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في طلبات.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التي تستمر لمدة خمس سنوات التزام الفريقين في تحقيق مستهدفات التوطين في دبي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل.

وكما تهدف المذكرة إلى تعزيز جهود دبي في توظيف الكفاءات الوطنية في قطاع التقنية الذي تزداد أهميته كل لحظة، ومنح المواطنين التدريب والإرشاد المهني وتسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من الميزات لتعزيز مهارات وجاهزية المواطنين للتوظيف في هذا القطاع الهام، وفي الوقت ذاته سيركّز الفريقان على توفير فرص عمل عديدة في القطاع الخاص.

من خلال هذا التعاون، يسعى مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وطلبات إلى معالجة التحديات التي تواجه جذب المواطنين وتقليل الفجوة بين الكفاءات الوطنية والشركات العالمية في القطاع الخاص. لم تقتصر مذكرة التفاهم على منح المواطنين فرصاً في طلبات فقط، بل ستعزز أيضًا فهمًا أفضل لمتطلبات القطاع الخاص، مما يدعم جهود إدماج المواطنين في القطاعات الاستراتيجية ضمن القطاع الخاص.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "يُسعدنا عقد هذه الشراكة مع طلبات، الرائدة في صناعة توصيل الطلبات في المنطقة، ويأتي هذا التعاون خطوة جديدة في خطة عملنا لتمكين المواطنين ومنحهم فرصاً مهنية ودعم نموهم في القطاع الخاص. وسنعمل معاً لتوظيف الإمكانات النوعية للكفاءات المواطنة ليكونوا عبر وجودهم في مثل هذه الشركات جزءاً من زيادة جاذبية دبي كمركز عالمي لأفضل الكفاءات عالمياً."

وأضاف: "التزام طلبات بجذب وتوظيف المواطنين عبر هذه الشراكة ينسجم مع أهداف ومهمة مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي. ونعتقد أن هذه الشراكة ستلعب دورًا هاماً في تسريع تطوير الموارد البشرية المواطنة وفتح آفاق جديدة للمواطنين لخلق مسيرة مهنية نوعية لهم في قطاع التقنية."

وقالت هانا نورديل، الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في طلبات: "بصفتنا شركة محلية في المنطقة، نكرس جهودنا لدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزًا عالميًا للمواهب. نحن متشوقون للعمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتعزيز تنمية وتأهيل الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص. سويًا، سنوجد حلولًا مستدامة لجذب وتوظيف المواطنين في المواقع المناسبة."

وتشكل هذه الشراكة بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وطلبات محطة بارزة في مسيرة تعزيز قطاع التقنية في دبي ودولة الإمارات ككل عبر استثمار إمكانات الكفاءات المواطنة. وعبر هذه الخطوة سيكرّس الفريقان مواردهما وخبراتهما ليسهموا معاً في مستقبل لإمارة دبي وازدهار مسيرة المواطنين في هذا المجال.

#بياناتشركات

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عن طلبات:

منذ انطلاقتها الأولى في الكويت عام 2004، تقدم طلبات المنصة الرائدة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائها اليومية أسهل.

كون طلبات جزءاً لا يتجزأ من هذا الإقليم، فهي تستطيع تلبية احتياجات الثمان دول التي تعمل بها. تقدم طلبات أفضل الحلول لجعل تفاصيل حياة عملائها اليومية أسهل بالاعتماد على التكنولوجيا والمعرفة المحلية.

كما توفر الوقت لعملائها، وتساهم في تسهيل التعاملات اليومية لأكثر من 65,000 مطعم ومتجر محلي، كما تخلق فرص اقتصادية لعشرات الآلاف من سائقي التوصيل.

تحرص طلبات على تطوير بيئة عمل مبتكرة لـ 5000 موظف لمساعدتهم على إحداث أثر إيجابي باستخدام منصتها في جميع أنحاء المنطقة. تسعى طلبات لرد الجميل للمجتمع المحلي من خلال الشراكة مع أكثر من 35 جمعية خيرية ومنظمة غير حكومية في هذا الإقليم.

عن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي:

تأسس مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وحدد المرسوم اختصاصات مجلس تنمِية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومن أهمها: رسم التوجُّهات الاستراتيجية الخاصة بتنمِية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجُوّة من تشكيل المجلس، إلى جانب تحديد خطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيل المجلس أو التي تؤثر على تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.

كما يختص المجلس بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتبنّي وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم المقترحات، وإصدار النشرات والإحصاءات، التي تساعد في رسم استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية الإماراتية.