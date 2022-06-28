الشراكة بين المتحف وطرق والمواصلات تدعم أهداف المتحف بمأسسة عملية استشراف المستقبل

متحف المستقبل يركّز على الشراكات مع المؤسسات الحريصة على الابتكار لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية لاستشراف المستقبل ومختبراً دولياً لتصميمه

نماذج من الحلول الذكية لقضايا النقل ستتوفر في معرض "المستقبل.. اليوم" المخصص لاستكشاف واختبار أحدث الحلول الذكية في مجالات التنقل، والفضاء، والاستدامة، والصحة، والمدن، والتكنولوجيا

مطر الطاير: المتغيرات التكنولوجية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التنقل

خلفان بلهول: دبي باعتبارها عاصمة عالمية لاستشراف المستقبل هي وجهة مثالية لعرض تصورات ونماذج التنقل الحضري الذكي والمستدام لمجتمعات المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن متحف المستقبل، المنصة العالمية التي تجمع أبرز المبدعين والمبتكرين لمأسسة عملية استشراف المستقبل وتصميم أفكاره واتجاهاته في كافة القطاعات العلمية والتنموية والإنسانية، عن شراكة نوعية مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تهدف إلى استشراف مستقبل آفاق وابتكارات التنقل في مدن ومجتمعات الغد، وتسليط الضوء على الأفكار والحلول الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لتطوير خيارات التنقل الذكي.

وتدعم الشراكة أهداف المتحف الذي يعتبر مختبراً مفتوحاً يهدف لتعزيز الابتكار وتوليد واختبار الأفكار في المجالات التنموية التي تتعلق بالتحديات التي تواجهها المجتمعات، خاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والمدن الذكية، والطاقة، والنقل.

وفي إطار الشراكة بين المتحف وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، سيقدم معرض "المستقبل اليوم"، مجموعة من أبرز الابتكارات المستقبلية في قطاع النقل من حول العالم، انطلاقاً من دور المتحف الذي يشكل حاضنة للمستشرفين العالميين ومختبراً شاملاً لتقنيات وأفكار مدن المستقبل.

استشراف مستقبل التنقل الذكي

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: المتغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والصناعي الذي أحدثته الثورة الصناعية الرابعة، لا سيما في مجال تقنيات التنقل ذاتي القيادة، تسهم في إعادة تشكيل مستقبل التنقل، وتوفير وسائل نقل جديدة وتطوير الوسائل الحالية لمواكبة التطورات، على النحو الذي يتماشى مع التوجهات المستقبلية، حيث يتوقع زيادة الطلب على نقل الركاب في قطاعي النقل الجماعي والتنقل المشترك.

وأضاف: انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تعمل هيئة الطرق والمواصلات على ترجمة رؤية وتوجيهات سموهما على أرض الواقع، من خلال إجراء الاختبارات التجريبية على أنماط مختلفة من المركبات ووسائل النقل ذاتية القيادة، وكذلك تطوير البنية التحتية لخدمة المركبات ذاتية القيادة والتاكسي الجوي في المستقبل، وتعزيز تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا.

من جانبه قال سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: تمثّل دبي وجهة عالمية مثالية لعرض تصورات ونماذج شبكات التنقل الحضري الذكي والمستدام لمجتمعات المستقبل القائمة على الابتكار، وذلك باعتبارها عاصمة عالمية لاستشراف المستقبل ومنصة للتعاون العالمي لابتكار حلول مستقبلية غير مسبوقة، ونحن سعداء بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي الرائدة في تطوير منظومة نقل متكاملة لإلقاء الضوء على الحلول الذكية والتقنيات الواعدة التي ترسم آفاق مدن المستقبل، لا سيما في مجال التنقل".

وشدد سعادته على الدور المحوري لشركاء متحف المستقبل في تحقيق رؤية المتحف وتعزيز مكانته كمختبر عالمي لتقنيات وأفكار المستقبل الواعدة، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق مع الشركاء "ويدعم مكانة المتحف باعتباره منصة عالمية لمستشرفي المستقبل وأصحاب الرؤى المستقبلية تتيح لهم عرض أفكارهم ووضع تصورات عملية تستشرف اتجاهات المستقبل لصالح الإنسانية.

وتابع سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "من خلال الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات سيتيح متحف المستقبل عرض مجموعة من الابتكارات في مجال التنقل الذكي ضمن

معرض المستقبل اليوم والذي يتيح للمبتكرين والعلماء والمهتمين بالمستقبل من جميع أنحاء العالم التعرف إلى أحدث التقنيات واختبارها واستلهام الحلول الممكنة لصنع مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية."

ويحفل المعرض بأحدث الابتكارات وأفضل التقنيات التي طورتها كبرى المؤسسات والشركات الدولية، في مجالات متعددة من أهمها الطاقة والاستدامة وإدارة المدن والتنقل والغذاء. ويحرص المتحف على تحديث محتواه بشكل دوري بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لمواكبة أحدث العلوم والابتكارات في مجال تقنيات المستقبل.

معروضات في مختلف المجالات

ويساهم معرض "المستقبل اليوم" في تحقيق أهداف متحف المستقبل من خلال إلهام الزوار وتشجيعهم على رؤية المستقبل وتطوير أفكاره من منظورهم الخاص. ويخصص المعرض مساحاته لابتكارات في مجموعة من المجالات، من ضمنها الفضاء، والاستدامة، والصحة، والنقل، والمدن، والتكنولوجيا.

وتتيح الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات عرض نماذج لابتكارات في قطاع النقل، منها المركبة ذاتية القيادة، ومركبة ذاتية القيادة للتنقل المشترك، والمركبة الجوية ذاتية القيادة، والدرّاجات الكهربائية، وبدلات طائرة نفّاثة مخصصة للأفراد، وطائرات مسيّرة لتوصيل اللوازم الطبية، وروبوتات توصيل السلع والمشتريات.

تقنيات مستقبلية ومستدامة

وتقدم المفاهيم والنماذج التي يراها زوار المتحف خلال معرض "المستقبل اليوم" حزمة من الحلول المبتكرة والواعدة لشبكات نقل حضرية أكثر استدامة. وتعرض هيئة الطرق والمواصلات تقنية الشحن اللاسلكي الديناميكي للمركبات والحافلات الكهربائية أثناء سيرها دون توقف، باستخدام الرنين المغناطيسي الموجه (SMIFR Shaped Magnetic Field in Resonance)، والتي تم اختبارها على الأرض في دبي، وهي قابلة للتركيب تحت الطرق وضمن بناها الأساسية لتوفير حلول ذكية للشحن اللاسلكي للمركبات والحافلات الكهربائية حتى أثناء تنقلها في المدينة.

كما يقدم المعرض مجموعة من الأفكار والحلول المبتكرة المطروحة حالياً على مستوى العالم وفي مراكز الأبحاث والتطوير للمساهمة في توفير وسائل نقل جماعي خضراء مستدامة وصديقة للبيئة.

ملتقى أفكار المستقبل

ويعد مبنى متحف المستقبل تحفة معمارية في قلب دبي، وأيقونة عالمية لمفاهيم استشراف مستقبل أفضل للإنسانية انطلاقاً من قيم الابتكار والإبداع والتعاون والتواصل والانفتاح على الأفكار الإيجابية والجديدة. ويبلغ ارتفاع المتحف 77 متراً ويضم 1024 قطعة فولاذية فريدة، كما تم تزيين واجهة المتحف باقتباسات ملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مكتوبة بالخط العربي الأصيل.

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