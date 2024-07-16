عمر بوشهاب: تعاوننا مع دبي للمستقبل سيقدم حلول سكنية مستدامة ومتقدمة في الإمارة

خلفان جمعة بلهول: الشراكة تهدف لإحداث تحوّل نوعي في قطاع الإسكان في دبي تحقيقاً لتوجيهات القيادة

دبي: أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الابتكار في قطاع الإسكان بإمارة دبي من خلال تشجيع البحث والتطوير ودعم الأفكار غير التقليدية لتصميم مستقبل هذا القطاع الحيوي.

وبموجب هذه الشراكة ستوظف مؤسسة دبي للمستقبل خبراتها البحثية لدعم إنشاء إطار موحد لمقترحات تطوير الإسكان، مما يسهم بتوفير الكثير من التكاليف المالية وتقليص الجداول الزمنية لتطوير المشاريع بشكل كبير. ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً جديداً للبحث والتطوير في مجال الإسكان.

كما سيتم بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إطلاق برنامج مسرعات في "منطقة 2071" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، يتضمن مجموعة من التحديات المهمة لاستقطاب أفضل الأفكار حول ابتكارات الإسكان، مع التركيز على تسريع تطوير وتنفيذ الأفكار الناجحة في إمارة دبي.

عمر بوشهاب: تعاوننا مع "دبي للمستقبل" سيقدم حلول سكنية مستدامة ومتقدمة في الإمارة

وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نحن فخورون بهذه الشراكة التي تجمع بين خبراتنا الواسعة في قطاع الإسكان والنهج الابتكاري لمؤسسة دبي للمستقبل. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان في دبي، وذلك من خلال دعم الأبحاث والابتكارات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لمجتمعنا وتقديم حلول سكنية متقدمة ومستدامة".

خلفان جمعة بلهول: الشراكة تهدف لإحداث تحوّل نوعي في قطاع الإسكان في دبي تحقيقاً لتوجيهات القيادة

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمثل خطوة مهمة نحو إحداث تحوّل نوعي في قطاع الإسكان في دبي تحقيقاً لتوجيهات القيادة بضرورة تعزيز التكامل الحكومي وتوحيد الجهود لاستشراف الفرص الآفاق المستقبلية لتكون دبي المدينة الأكثر جاهزية للمستقبل".

وأضاف: "ستعمل فرق العمل من خلال هذه الشراكة على توفير آليات شاملة لإيجاد أفكار وحلول مستدامة تسرّع تبني أحدث الممارسات والابتكارات في قطاع الإسكان بما يسهم بتحقيق نتائج مثمرة وفوائد ملموسة للمجتمع".

شراكة مثمرة

وتجمع هذه الشراكة بين النهج الريادي لمؤسسة دبي للمستقبل في مجال الابتكار، والخبرة الواسعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في القطاع من أجل ابتكار الحلول السكنية المستدامة. وستسهم هذه الشراكة في ترسيخ بيئة داعمة للابتكارات الإبداعية والفعالة في مجال الإسكان بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في دبي.

#بياناتحكومية

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