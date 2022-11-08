رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اتفاقية شراكة مع شركة نقودي والتي تُعد بوابة دفع رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف توفير تشكيلة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني لعملاء راكز.

تتيح الاتفاقية للشركات العاملة في راكز إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات والمزايا مثل تتبع معاملات محافظ شركاتهم الإلكترونية وتسديد الدفعات بشكل منتظم واستلام الأموال دون أي تدخّل فني وتحويل الأموال بشكل مباشر إلى المستفيدين المحددين وكذلك استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بنقودي وإدارة كافة المعاملات على لوحة تحكم يمكن تخصيصها وفقاً لرغبة العميل. ويُعد هذا الحل الرقمي الأول من نوعه والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يسمح للشركات بالحصول على رقم حساب مصرفي دولي افتراضي تستطيع من خلاله تعبئة محفظتها.

وجرى توقيع الاتفاقية بين كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز وزاهي الكلّاب، المدير العام لشركة نقودي، حيث أُقيم حفل توقيع على شرف هذه المناسبة في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.

وبهذه المناسبة قال السيد جلاّد: "يسعدنا انضمام نقودي إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية بما يتماشى مع التزامنا بتقديم الدعم المتواصل لعملائنا والذي يتمثل في تسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسيط عملياتهم التجارية اليومية. كما نهدف إلى حصول عملائنا على تشكيلة واسعة من خيارات الدفع السريعة والمناسبة والتي تسمح لهم بإدارة دفعاتهم بكل كفاءة وتتبعها بمنتهى السهولة."

ومن جهته قال السيد الكلّاب: "يسرنا عقد شراكة مع راكز والتعاون معها من أجل توفير المزيد من الخدمات لعملائها عن طريق تزويد التجار المرخصين بخدمات الدفع الشاملة من نقودي. ويشمل ذلك الدفع عن طريق المحفظة وبوابة الخدمات الإلكترونية ورمز الاستجابة السريعة (QR) بالمسح الضوئي والدفع الفوري بالإضافة إلى خيار (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) وغيرهم."

وأضاف السيد الكلّاب: "تعمل نقودي مع جهات ومنظمات مرموقة ترغب في توفير حلول دفع متميّزة لعملائها وتقديم كافة وسائل الدعم في تحولهم نحو مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وغير النقدي. كما يسرنا العمل مع راكز كواحدة من أفضل الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضع دعم الشركات سواء القائمة حالياً وحديثة التأسيس على رأس أولوياتها."

يُعد تطبيق نقودي بمثابة حل رقمي بالكامل وهو متاح للتحميل على الهواتف الذكية عبر منصتي جوجل بلاي ومتجر أبل.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 15000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

نبذة عن نقودي

نقودي بوابة دفع إلكترونية ومنصة تقنية آمنة بمواصفات ممتازة، بحيث توفر أحدث التقنيات لتسهيل أعمالك المالية اليومية. تدار منصتها وغرف عملياتها بالكامل بواسطة إماراتك التي تعمل تحت مظلة مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية.

تعمل نقودي على تطوير وابتكار أساليب دفع آمنة لمواكبة مستقبل تكنولوجيا الدفع الحديثة، وهي تكرس حلولها المتقدمة للاهتمام الفعلي بتنمية ونجاح أعمال المتعاملين.

من حلول المحفظة الإلكترونية إلى الدفع بنقرة واحدة، تتبنى نقودي أحدث تقنيات حلول الدفع الإلكترونية لكل من المؤسسات والأفراد.

توثق نقودي شراكاتها القائمة مع عدد كبير من أبرز البنوك والجهات الحكومية والتجارية لتقديم أفضل حلول الدفع الإلكترونية الآمنة عبر العديد من قنوات الدفع المتاحة.

يُمكن للتجار والمتعاملين – استخدام أفضل حلول إدارة المعلومات المالية واختيار وسيلة الدفع المفضلة من خلال الدفع النقدي الآمن للمعاملات الإلكترونية عبر بوابة نقودي.

بوابة نقودي حاصلة على شهادة PCI DSS أعلى شهادة لمعايير أمن المعلومات الإلكترونية في العالم، مما يضمن لك الأمان التام والحماية لكافة بيانات المحفظة

الإلكترونية الخاصة بك. www.noqodi.com