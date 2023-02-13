رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة والتي ترمي إلى تسهيل حركة مركبات نقل البضائع عبر نظام بوابات عابر الإلكترونية وتنظيم العمليات اللوجيستية الخاصة بعملاء راكز في المناطق الصناعية، والتي تساهم في تنشيط حركة البضائع بشكل دوري من وإلى الإمارة وأيضاً منها إلى مختلف أرجاء الدولة. كما ستساعد هذه الاتفاقية الشركات على العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الجديدة بسهولة.

ويجدر بالذكر عقد راكز لشراكات مع عدد من الجهات الحكومية بهدف توسيع إطار جهودها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في إمارة رأس الخيمة. وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تُعد راكز منطقة اقتصادية رائدة في المنطقة، ونحمل على عاتقنا مسؤولية صنع بيئة عمل تلائم نمو الشركات وتلبي متطلبات توسعة نطاق أعمالها. ويمكن بلوغ هذا الهدف عن طريق تسهيل الإجراءات والخدمات المعمول بها لدينا أو لدى الجهات الأخرى والمرتبطة بالعمليات التجارية التي تمارسها الشركات."

ومن جهته قال سعادة المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة: "يسرنا عقد شراكة مع راكز ترمي إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال والتي تصب في إطار سعينا المتواصل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة. كما تأتي هذه الشراكة ضمن الشراكات الأخرى التي عقدتها دائرة الخدمات العامة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تعزيز علاقاتها مع الشركاء والمجتمع على النحو الذي يخدم حكومة رأس الخيمة."

علاوةً على تعاونها مع الجهات الحكومية، تعقد راكز شراكات عديدة مع مزودي الخدمات العاملين في القطاع الخاص والشركات الدولية من أجل تقديم العديد من خدمات القيمة المُضافة لدعم الشركات العاملة لديها، بدايةً من خدمات فتح حسابات مصرفية وجمع السجلات المالية والحسابات ووصولاً إلى التسويق والتوظيف وغيرها العديد.

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 16500 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.