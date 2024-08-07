دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي عن شراكة جديدة تهدف إلى دعم الحالات المجتمعية الطارئة والإنسانية من خلال مساهمة مالية بقيمة 29.7 مليون درهم. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للمؤسستين من خلال توفير المساندة وتقديم المساعدات اللازمة لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.

وقال السيد هيثم الخاجه، مدير إدارة الاتصال والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: “إننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع بنك دبي الإسلامي، الذي يُعد أحد الرواد في تقديم الخدمات المالية الإسلامية، لدعم جهودنا في مساعدة الحالات المجتمعية الطارئة التي تواجه صعوبات. هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك بالمساهمة في بناء مجتمع متماسك ومستدام يتمتع بالرخاء والازدهار.”

وأضاف الخاجه أن “هذه المبادرة تعكس روح العطاء والتضامن التي تتميز بها دبي، وتفتح آفاقاً جديدة لمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع.”

وأكد السيد نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: “إن تعاوننا مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز دورنا كمؤسسة رائدة تدعم المجتمع وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إتاحة المساعدات للحالات المجتمعية الطارئة والإنسانية وتوفير العون لضمان استقرارهم ورفاهيتهم.”

وأشار الريسي إلى أن “بنك دبي الإسلامي يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمبادرات الخيرية التي تساهم في تحقيق رفاهية المجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة وترك الأثر الإيجابي على الفرد والمجتمع.”

تدعو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الجمهور لزيارة موقعها الرسمي www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها والجهود المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار لهم من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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اراكسي كوشكريان

جوّال: 0504957461

بريد إلكتروني: Araxi@cp-uae.com