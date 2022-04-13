يوسع البنك نطاق تعاونه مع" فيناسترا"، ويختار حل "فيوجن تريد إنوفيشن" (Fusion Trade Innovation) وحل "فيوجن كوربوريت تشانلز" (Fusion Corporate Channels) لتحسين مزايا وعروض خدمات التمويل التجاري لديه وجذب عملاء جدد

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلنت فيناسترا اليوم بأن بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك محلي في مصر وله تواجد دولي واسع النطاق، قد اختار حل "فيوجن تريد إنوفيشن" (Fusion Trade Innovation) وحل "فيوجن كوربوريت تشانلز" (Fusion Corporate Channels) من "فيناسترا" لتحويل خدمات التمويل التجاري لديه إلى التكنولوجيا الرقمية وتقديم تجربة مستخدم متميزة واستثنائية. وتجدر الإشارة إلى أن فريق البنك كان قد حضر منتدى فيناسترا – الحدث الأبرز في القطاع الذي نظّمته الشركة في دبي.

كما اختار بنك مصر شريك فيناسترا، "داتا جير" (DataGear)، المزود الرائد للخدمات المصرفية والمالية في مصر، لتولي مهام تثبيت وتشغيل حلول "فيناسترا" في البنك.

متحدثة عن هذه الشراكة، قالت سايونارا الأسمر، المسؤول الرئيسي للعمليات في بنك مصر، "في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها بنك مصر، يواصل البنك باستمرار تحسين مختلف فئات عملياته وتقديم خدمات رقمية متنوعة لتزويد عملائه بمزايا الراحة والملاءمة والارتقاء بجودة خدماته نحو الأفضل. وبفضل حلول "فيناسترا"، سيكون بمقدور البنك تحويل تبسيط إجراءات إنجاز عملياته الأساسية ذات الصلة بأنشطة التمويل التجاري، وتحويل أنظمتنا القديمة لتزويد عملائنا من الشركات بتجربة رقمية شاملة ومتكاملة. ونحن البنك، نتطلع باستمرار إلى تحقيق النمو المستدام في شبكة علاقاتنا وتعزيز مزايا وعروض منتجاتنا وخدماتنا بالتعاون مع "فيناسترا"، وذلك من أجل تحسين جودة خدمات الشركات لدينا انطلاقاً من حرصنا الدائم على نيل رضا واستحسان العملاء.

من جهته، تحدث أحمد عصام، رئيس عمليات الشركات في بنك مصر، قائلاً، "يأتي اختيارنا لشركة "فيناسترا"، نظراً لكفاءة حلولها والتزام فريقها بدعم نمو وازدهار أعمالنا. كما أن منصة المطورين المفتوحة: FusionFabric.cloud من "فيناسترا" تتيح لنا فرصة مواتية للاستفادة من شبكة الخدمات الأوسع نطاقاً. ونحن في بنك مصر، نرى في "فيناسترا" أكثر من مجرد شركة تبيع البرمجيات، إن "فيناسترا" هي في الواقع، شريك مهم جداً لنجاحنا".

وقال كمال الخوري، مدير المبيعات الإقليمي في "فيناسترا"، "نحن على ثقة بأن حلولنا المصرفية للشركات ستساعد بنك مصر على تقليل الأخطاء البشرية، وإطلاق العنان لقدرات تحليلات البيانات، والامتثال للأنظمة بتكلفة مخفضة. كما أن عملاء البنك من الشركات سيستفيدون من منصتنا المبسّطة وذاتية الخدمة، حيث يمكنهم إنشاء تنبيهات فورية باستخدام تقويم مشترك، ولوحة معلومات مصممة حسب الطلب، فضلاً عن الاستفادة من أدوات تدفق الأعمال، وهذا كله يتم وفق إجراءات أمنية مطورة ومضمونة."

واشار أحمد دياب، المدير الإقليمي لشركة "فيناسترا" في مصر، بالقول، "يُعدّ بنك مصر واحداً من البنوك المحلية الرائدة في مصر ويستأثر بحصة سوقية كبيرة من أعمال التمويل التجاري في المنطقة. وبالتالي، فنحن نرى بأن حلولنا التنافسية ستدعم نمو وازدهار البنك المستمر كونها ستعزز قدرته على استبقاء العملاء وجذب عملاء جدد من الشركات من خلال ما سيوفره من خدمات ذات مزايا ومنافع استثنائية. ونحن سعداء بأن نكون شريكاً طويل الأمد يدعم رحلة النجاح المستمر لبنك مصر ".

#بياناتحكومية

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نبذة عن فيناسترا:

تقوم فيناسترا ببناء منصة مفتوحة تعمل على تسريع التعاون والابتكار في الخدمات المالية ، لخلق تجارب مصرفية أفضل للأفراد والشركات والمجتمعات. وتمتلك فيناسترا مجموعة من اوسع برامج الخدمات المالية والتي تدعم تقديم فيناسترا لهذه التكنولوجيا للمؤسسات المالية من جميع الأحجام في جميع أنحاء العالم بما في ذلك 90 من أفضل 100 بنك في العالم. ويجمع النهج البناء المفتوح لدي فيناسترا عددًا من الشركاء والمبتكرين، والتي تساعد علي رسم الطريق تتم بها تطوير التطبيقات ونشرها واستهلاكها في الخدمات المالية لتتلائم مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء. تعرف على المزيد على موقع finastra.com

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طيف صالح

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