وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة اتفاق مع وكالة ائتمان الصادرات النيوزلندية، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد العالمي، وذلك من خلال حماية هذه الشركات من المخاطر التجارية وغير التجارية التي قد ينتج عنها تعثر المشترين أو تخلفهم عن السداد.

وستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزلندية معا وبدعم من حكومتي البلدين على تعزيز الصادرات الإماراتية والنيوزيلندية والاستثمارات من خلال تقديم حلول حماية الائتمان التجاري والضمانات التمويلية للشركات في كلا البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتعاون الطرفان على دعم القطاع الاقتصادي وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح الآفاق لتوسع أعمالها في الأسواق العالمية.

وكما ستعزز اتفاقية التعاون تجارة المنتجات الحلال من خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، كما ستدعم قطاعات متنوعة أخرى تشمل الألومنيوم والسيراميك والمعدات الميكانيكية وإدارة النفايات.

ولتحقيق الأهداف المرجوة سيتم عقد ورش عمل ومحاضرات واجتماعات مشتركة لتبادل الخبرات مع الشركات المصدرة في نيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الأكبر لنيوزيلندا في الشرق الأوسط والشريك التجاري الثاني عشر لها على مستوى العالم، ومركز مهم للتجارة في المنطقة. ففي عام 2021، بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين الإمارات ونيوزيلندا 8.63 مليار درهم، وفقًا لبيانات دائرة الإحصائيات النيوزيلندية. كما تعد نيوزيلندا ثاني أكبر شريك تجاري لإمارة دبي في قطاع المواد الغذائية، حيث استحوذت على 13 في المئة من إجمالي واردات الإمارة من المواد الغذائية في عام 2020، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

وتعليقا على ذلك، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع وكالة ائتمان الصادرات النيوزلندية، ونهدف من خلال هذا التعاون المشترك الى زيادة القدرة التنافسية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي. وإلى جانب تعزيز تجارة المواد الغذائية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، تلتزم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمساعدة الشركات المحلية على التوسع دوليًا في مختلف القطاعات التي ستعزز مكانة الإمارات كمركز تجاري وصناعي عالمي."

من جهته، قال كريس تشابمان، رئيس وكالة ائتمان الصادرات النيوزلندية: "تتمتع نيوزيلندا بعلاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد مع دولة الإمارات العربية المتحدة تشمل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغذاء. ستمنح شراكتنا مع الاتحاد لائتمان الصادرات مزايا تنافسية للأعمال في كلا البلدين. يسعدنا التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات والذي سيساهم في مساعدة الشركات النيوزيلندية على دخول أسواق جديدة وتحقيق نمو كبير."

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-انتهى-