آمنة الضحاك الشامسي: نؤكد أهمية هذه الشراكة التي تهدف إلى تعظيم دور المعلمين وإيصال صوتهم ودعم مشاريعهم، فضلاً عن تزويدهم بالتطوير المهني اللازم ليتمكنوا من غرس الوعي بين طلابهم حول سبل مواجهة التغير المناخي

آمنة الضحاك الشامسي: ستواصل الوزارة بدورها عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين على غرار اليونيسف لتنظيم برامج ومبادرات هادفة لتعزيز ونشر الوعي المناخي بين مختلف فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل وخلال وبعد قمة المناخ

يأتي هذا التعاون في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحقيق مستهدفات شراكة التعليم الأخضر

تركز الشراكة على "بناء القدرات الخضراء" باعتباره أحد المحاور الأربعة التي تشملها خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر التي أعلنت عنها الوزارة هذا العام

سيشمل التعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف إطلاق ثلاثة برامج هي: تدريب الكادر التعليمي، وأبطال الحياد المناخي، ومسابقة الفنون للأطفال

الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر استعداداً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ (COP28)، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بهدف إطلاق خطة عمل للتعليم المناخي تزود الأطفال والشباب بالمهارات المراعية للبيئة لمساعدتهم على التكيف مع آثار تغيير المناخ والاستعداد لمواجهتها.

وتتمحور الشراكة حول "بناء القدرات الخضراء" وهو أحد المحاور الأربعة التي تتضمنها خارطة الطريق التي أطلقتها الوزارة شهر أبريل الماضي، إلى جانب التعليم الأخضر، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء. وسيتعاون الجانبان من خلال هذه الشراكة على إطلاق وتنفيذ ثلاثة برامج هي: تدريب الكادر التعليمي، وأبطال الحياد المناخي ومسابقة الفنون للأطفال، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق تأثير منهجي وشامل يمنح الطلبة والمعلمين القدرة على إدارة التحولات المناخية لبناء مستقبل بيئي أفضل.

وتعليقاً على ذلك، أشارت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع السياسات الوطنية في الدولة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، وهو ما تجسد في إطلاق خارطة طريق التعليم الأخضر بما تتضمنه من محاور تسعى لتضمين أجندة المناخ ومفاهيم الاستدامة ضمن المنظومة التعليمية في الدولة. وأكدت سعادة الدكتور الشامسي أهمية الدور المحوري للتعليم في قيادة التغيير الإيجابي والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ عبر تشكيل الثقافة البيئية وتزويد الأطفال والشباب بالتعليم المناخي وغرس المهارات التي تراعي البيئة والممارسات المستدامة.

وقالت سعادة الدكتور آمنة الضحاك الشامسي: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة عالمية بحجم اليونيسف، ونحن على ثقة بأن تعاوننا المشترك سيوفر التطوير المهني اللازم للمعلمين ليتمكنوا من غرس الوعي بين طلابهم حول سبل مواجهة التغير المناخي، وسيعزز الوعي البيئي ومهارات الاستدامة لدى الطلبة ليكونوا مساهمين إيجابيين في قيادة جهود الاستدامة في الدولة مستقبلاً. وستواصل الوزارة بدورها عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين لتنظيم برامج ومبادرات هادفة لتعزيز ونشر الوعي المناخي بين مختلف فئات الشباب واليافعين والأطفال قبل وخلال وبعد قمة COP28."

من جانبه، قال الطيب آدم، ممثل منظمة اليونيسف في منطقة الخليج: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقية هي دليل على إيماننا المشترك بأهمية الكادر التعليمي والأطفال في قلب العمل المناخي. التصدي لتغير المناخ والحد من تأثيراته هما أمران ضروريان لحماية الأطفال حول العالم. وهنا يأتي الدور المحوري للتعليم والمتمثل في المناهج الدراسية وتدريبات المعلمين والأنشطة المدرسية في تحقيق تغيير إيجابي نحو قدر أكبر من الاستدامة البيئية. من واجبنا اتجاه جميع الأطفال والشباب تزويدهم بالتعليم المناخي وإشراكهم في المفاوضات والقرارات المتعلقة بتغيير المناخ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية ."

ثلاثة برامج مشتركة بين وزارة التربية والتعليم واليونيسيف

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال البرامج إلى تزويد كل متعلم بالمعرفة والمهارات والقيم والمواقف اللازمة للتصدي لتغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وهو ما سيتحقق من خلال التطوير المهني لكل معلم وتربوي ومدير مدرسة في دولة الإمارات بالشراكة مع منظمة اليونيسيف. في الوقت ذاته سيعمل الطرفان على توفير الفرصة للأطفال للتعبير عن ارائهم خلال الفترة التي تسبق مؤتمر الأطراف COP28 وذلك من خلال:

برنامج "تدريب الكادر التعليمي -رواد تعليم المناخ-"

برنامج أبطال الحياد المناخي

ومسابقة الفنون للأطفال

حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كافة تفاصيل هذه المبادرات وأبرز مخرجاتها والنتائج التي حققتها قبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق شراكة التعليم الأخضر في دولة الإمارات بمحاورها الأربعة كانت قد حددت مستهدفات بيئية ومناخية واضحة تسعى الوزارة لتحقيقها قبل انطلاق قمة COP28، من بينها الالتزام بأن تكون نصف المدارس والجامعات في الدولة خضراء مع انطلاق القمة، وتدريب وتأهيل أكثر من 2,800 معلم و1,400 مسؤول تربوي، على أن تشهد قمة COP28 تنظيم أول جناح تعليمي في تاريخ قمم المناخ.

#بياناتحكومية

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