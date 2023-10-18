الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي، وهو مركز بحوث تابع لجامعة سنغافورة الوطنية، وذلك للتعاون في تنفيذ أنشطة مشتركة تعزز الابتكار وتدعم التنمية المستدامة.

وتنص مذكرة التفاهم على تحديد المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع التي تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والجيل التالي لتكنولوجيا الإنترنت (ويب 3.0) وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، بالإضافة إلى تسهيل عملية تبادل المعارف والأفكار لتحقيق الأهداف والغايات المشتركة لكلا الطرفين.

وأعرب السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن تفاؤله بهذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بتوحيد جهودنا مع المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي في جامعة سنغافورة الوطنية للاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في بيئة الأعمال الرقمية سريعة التطور. تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الابتكار وإيماننا بقوة التعاون في دفع التحول الإيجابي، وتعد خطوة مهمة نحو بناء قطاع مالي أكثر شمولية ومستقبل أكثر استدامة".

ومن جهته، عبّر الأستاذ المساعد هوانغ كي وي، المدير التنفيذي للمعهد الآسيوي للتمويل الرقمي عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: " يعمل المعهد الآسيوي للتمويل الرقمي في جامعة سنغافورة الوطنية على تمكين مستقبل التمويل من خلال الابتكار الرقمي والتميز الأكاديمي، ويوفر الريادة الفكرية من خلال مزيج شامل من التعليم والبحث واحتضان الأعمال. وتكمن رؤيتنا في تحفيز تطور الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز الابتكار ونقل المعرفة. ويمثل هذا التعاون مع مركز قطر للمال خطوة مهمة نحو تعزيز تبادل المعرفة عبر المنطقة، مما يمهد الطريق لمستقبل رقمي أكثر إشراقا وترابطا."

وبهذه الشراكة، تؤكد هيئة مركز قطر للمال والمعهد الآسيوي للتمويل الرقمي في جامعة سنغافورة الوطنية التزامهما المشترك بتعزيز الابتكار والاستدامة وتسخير قوة التكنولوجيا لدعم التحول الإيجابي في الاقتصاد العالمي.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.