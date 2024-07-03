أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع منصة "سيين" الرقمية، تهدف إلى تعزيز الشمولية والتبادل التجاري الرقمي عبر أعمال ومشاريع أعضاء المجلس، وتوفير تجربة رائدة لتسويق وترويج المنتجات عبر الإنترنت.

وقّعت المذكرة كل من سعادة شيخة النويس عضو مجلس الإدارة في مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وميثاء الكثيري، مؤسسة ورئيسة منصة "سيين" الرقمية، وذلك في مقر غرفة أبوظبي، وبحضور عدد من المسؤولين المعنيين لدى الجانبين.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة شيخة النويس، عضو مجلس الإدارة في مجلس سيدات أعمال أبوظبي: "تنسجم شراكتنا مع منصة "سيين" مع حرصنا المتواصل على تحفيز سيدات ورائدات الأعمال المبتكرات والمبدعات ودفعهن نحو تطوير أعمالهن ومشاريعهن عبر دخول عالم التجارة الإلكترونية. كما يحرص المجلس على توفير بيئة أعمال متكاملة وذكية لمجتمع سيدات الأعمال، لنمنحهن تجربة تسويقية وترويجية مبتكرة عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية من أجل تيسير أعمالهن وتعزيز نموها وازدهارها، وذلك بما يواكب توجهات إمارة أبوظبي نحو التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل."

في حين، صرحت ميثاء الكثيري، مؤسسة ورئيسة منصة "سيين" الرقمية "إن هذه الشراكة المتميزة التي تجمع بين منصة "سيين" ومجلس سيدات أعمال أبوظبي ستعزز من حضور المرأه عبر جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية المستدامة، إذ توفر منصة "سيين" مجموعة من الخدمات التي تمكن التجار والتاجرات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات من الوصول إلى العالمية. كما تعكس تلك الشراكة التزامنا بتوفير بيئة مناسبة لدعم نمو وازدهار الأعمال التجارية محلياً ودولياً."

وستحظى عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي بموجب المذكرة بفرصة الانضمام إلى منصة "سيين" لمدة شهر واحد مجاناً في البداية، واشتراك مجاني لمدة عام كامل لعضوات المجلس من فئة أصحاب الهمم، ومن ثم الحصول على خصم بنسبة 50% على أسعار الاشتراك في المنصة بعد انتهاء فترة التجربة.

وتتضمن منصة "سيين" الرقمية موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً، وقد تم تصميمها للارتقاء بتجربة التسوق عبر الإنترنت وتسهيلها بشكل فائق، مع التركيز على التميز في الخدمة وراحة المستخدم.

كما تدعم المنصة بشكل خاص تجار المنازل والأفراد من أصحاب الهمم والتجار المحليين، وتتيح لهم تسويق العديد من المنتجات بما في ذلك الإلكترونيات والهدايا ومشاريع الحرف اليدوية، وكذلك كل من الكتب والمستلزمات المكتبية والأدوات الرياضية، والملابس والأحذية وغيرها الكثير.

وتُساعد "سيين" من خلال خدمات التسويق على ترويج المنتجات والخدمات للشركات والتجار وتحسين تجربة الأداء. كما تقدم الشركة باقة من خدمات الدعم القانوني ومنها أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خدمات التدريب وورش العمل عبر توفير دورات تعليمية متخصصة حول التجارة الإلكترونية وإدارة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية.

#بياناتحكومية

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