تتضمن تقديم ضمانات ائتمانية مرنة وحلول مالية مبتكرة للشركات

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بهدف دعم شركات التصدير وإعادة التصدير في إمارة الشارقة والتمكين من تنمية الأعمال والتوسع باتجاه الأسواق العالمية من خلال تقديم ضمانات ائتمانية مرنة وحلول تأمينية ومالية مبتكرة.

وتأتي مذكرة التفاهم، التي وقعها مؤخراً سعادة / سعود سالم المزروعي - مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والسيد / ماسيمو فالسيوني - الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الجهود الرامية إلى دعم الصادرات في الإمارة التي تعد مركزاً رئيسياً لأنشطة الصناعات التحويلية على مستوى المنطقة، وخـاصـةً أن قطاع الصادرات يسهم بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دوره المهم في دعم قطاع التوظيف.

- توفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال:

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز أطر العمل المشترك والتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مشيراً إلى أنها تعكس جهود الجانبين لإيجاد آفاق جديدة لدعم وتمويل الشركات التي تسعى لتأسيس أعمالها في الشارقة والانطلاق نحو الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية لمجتمع الأعمال في الإمارة تتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام التي تشهدها دولة الإمارات.

وأضاف سعادة سعود المزروعي: " تسهم مذكرة التفاهم في دعم مبادرات هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي الرامية إلى رفع نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل حصولها على خدمات التأمين وتمويل المشاريع والخدمات الاستشارية التي توفرها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ".

- دعم مسيرة التنوع الاقتصادي:

من جانبه، أوضح ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن مذكرة التفاهم تمثل شراكة استراتيجية مع كل من هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وتنسجم مع استراتيجية شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الهادفة إلى دعم مسيرة التنوع الاقتصادي في الدولة ورفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الشركة على تقديم خدمات التأمين والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمشاريع المبتكرة التي يطلقها رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء الدولة .

وأضاف فالسيوني: " يشرفنا العمل والتعاون مع أكبر المناطق الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة لدعم وتمكين الشركات المحلية والمصدرين من خلال توفير برامج تمويل مصرفي وضمانات ائتمانية، وكلنا ثقة بأن برامج دعم وتمويل

المشاريع التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الإماراتية لن تسهم في تحقيق رؤية حرة الحمرية وحرة مطار الشارقة فحسب، بل ستعزز من مكانة الشارقة كوجهة عالمية مرموقة للاستثمارات ومركز أعمال رائد في منطقة الشرق الأوسط.

- ضمانات ائتمانية متعددة ومرنة:

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات ائتمانية متعددة ومرنة بالإضافة إلى حلول تأمينية ومالية مبتكرة تشمل منتجات ائتمان الصادرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المناطق الحرة، كما تتضمن المذكرة التزام الجانبين بتطوير بيئة أعمال مثالية ودفع عجلة التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال دعم المشاريع الرائدة والصناعات الناشئة.

- خدمات استشارية لاستكشاف آفاق النمو:

وتشمل مذكرة التفاهم تنظيم وعقد ندوات وورش عمل مشتركة لتعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية وميزات حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم المساعدة للشركات العاملة في المناطق الحرة بما يدعم نجاح عمليات التصدير من خلال تحديد الأسواق التي سيتم التركيز عليها واستكشاف آفاق النمو والتطور في جميع أنحاء العالم عبر تزويدهم بالخدمات الاستشارية التي تتعلق بتطورات الأسواق العالمية.

يذكر أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تحولتا خلال العقود القليلة الماضية الى أحد أهم روافد النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة بفضل قدرتهما على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل متعددة فضلاً عن تبنيهما لأحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ما أسهم في خلق بيئة عمل استثمارية مواتية مكّنت مختلف الشركات من إطلاق العنان لإمكاناتها التشغيلية والانطلاق بأعمالهم نحو العالمية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومؤخراً مع خطة مئوية الإمارات 2071 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

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عبير المطوع رئيس التسويق والاتصال

الاتحاد لائتمان الصادرات +971 4 245 4445 abeer.almutawa@eci.gov.ae

فينس آنغ

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