لدفع عجلة الابتكار والتميز في القطاع الحكومي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اليوم، إبرام مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد العالمي للابتكار (GInI)®، الهيئة الرائدة عالميًا في تقديم التصديقات المهنية والاعتمادات والعضويات المتخصصة في الابتكار، في خطوة هامة تتخذها المؤسسة تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية بتقديم خدمات اسكانية رائدة ومستدامة، بما يتوافق مع أهداف حكومة دبي الرامية لتطوير آفاق التعاون مع المؤسسات البحثية والجهات الرائدة على مستوى العالم في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل، وتعزيز ثقافة الابداع والتطوير المستدام المبني على أسس علمية.

وقع الاتفاقية، سعادة / عمر حمد بو شهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان والسيد / مهند شاهين المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد العالمي للابتكار. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الاتفاقية، لاستثمار الموارد والخبرات الواسعة التي يمتلكها المعهد العالمي للابتكار، بما في ذلك الأبحاث العلمية والدراسات والمقارنات المعيارية والمختبرات والمكتبات الإلكترونية التخصصية في مجالات الابتكار المختلفة، للارتقاء بالخدمات الاسكانية والقدرات المعرفية للمؤسسة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، عبر سعادة / عمر حمد بو شهاب، عن بالغ تفاؤله بالإمكانيات الجديدة التي توفرها هذه الاتفاقية، قائلًا: "تشكل مذكرة التفاهم التي وقعناها مع المعهد العالمي للابتكار خطوة متقدمة وهامة في مسيرتنا نحو الابتكار والتطوير في مجال خدمات الإسكان. فلا تعتبر هذه الشراكة تأكيدًا على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف حكومة دبي الإستراتيجية فحسب، بل تضعنا أيضًا في مقدمة الجهات الرائدة في مجال الابتكار والتميز الخدمي المستدام."

ووفق بنود مذكرة التفاهم المبرمة، ستتمتع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بسلسلة من الخدمات والامتيازات الهامة المقدمة من المعهد العالمي للابتكار. والتي تشمل الوصول إلى النظام البيئي الإبداعي. كما ستُمنح الكوادر العاملة في المؤسسة الفرصة للتسجيل في الامتحانات ونيل الشهادات المعترف بها من المعهد، بما يساهم في تعزيز وتطوير مستوى الابتكار فيها. كما ستتمكن المؤسسة من المشاركة في مجلس الابتكار العالمي للمعهد ومع إمكانية الترشح كعضو في مجلس الاستشاريين كما سيوفر المعهد العالمي للابتكار دعماً كاملاً لبناء منظومة ابتكار شاملة ومرنة للأعمال، كما سيقوم المعهد بربط المؤسسة بأنشطة مجموعة واسعة من هيئات الأعمال الدولية من خلال الاستفادة من مزايا وخدمات العضوية المؤسسية في المعهد العالمي للابتكار.

من جهته، عبر السيد / مهند شاهين، عن تطلعه الكبير نحو الشراكة الجديدة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تلعبه الاتفاقية في تعزيز مسار الابتكار في الخدمات الحكومية. وقال: "إننا ملتزمون بالعمل مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتحقيق رؤية دبي الطموحة في بناء مجتمع مبتكر. كما أنّنا متحمسون لمنح دعمنا الكامل وتقديم إسهامات قيّمة تساعد المؤسسة على ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال الابتكار والتنمية الحضرية."

كذلك، وفي إطار هذه الشراكة، سيحظى مختبر الابتكار التابع لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان باعتماد كمختبر ابتكار معتمد من قبل المعهد العالمي للابتكار، وستنخرط المؤسسة في مبادرات تقييم المعايير الدولية بإشراف المعهد، والتي ستتيح لها فرصة الاطلاع والمقارنة وتبادل الخبرات مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال الابتكار.

وتبرز الشراكة مع المعهد العالمي للابتكار التزام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتطوير مهارات وقدرات موظفيها وتعزيز منظومة الابتكار في قطاع الإسكان في دبي.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجهودها المستمر الرامية لتطوير قطاع الإسكان في إمارة دبي، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة على شبكة الإنترنت www.mbrhe.gov.ae .

#بياناتحكومية

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز، وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.