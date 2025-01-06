5 يناير 2025، الدوحة – قطر: شهد مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، عقد شراكة استراتيجية بين شركة ستلمينت، إحدى المنصات العالمية الموثوقة في مجال تقنية سلسلة الكتل، ومجموعة هاشغراف، المؤسسة السويسرية الدولية المتخصصة في الأعمال التجارية ورأس المال الاستثماري والتكنولوجيا، وذلك لتسريع اعتماد تقنية السجلات الموزعة والأصول الرقمية في مختلف الصناعات. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل وصول المؤسسات لخدمات تقنية سلسلة الكتل وتشجيع استخدامها على المستوى العالمي.

وكان مختبر الأصول الرقمية قد أطلق الدفعة الأولى من برنامج الاحتضان في سبتمبر 2024 بمشاركة 29 شركة، وذلك لتوفير منظومة ريادية متكاملة لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في هذه الصناعة وتعالج التحديات القائمة باستخدام تقنيات الأصول الرقمية والسجلات الموزعة واختبارها وتسويقها.

وقد تم تأسيس هذا المختبر بهدف تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات والباحثين لتطوير حلول ومنتجات وخدمات مبتكرة في مجال الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة. وتشكل هذه الشراكة بين ستلمينت وهاشغراف خطوة مهمة في مسار عمل المختبر، إذ تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها لدعم مستقبل هذه الصناعة والمساهمة الفعالة في السوق القطري.

وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تؤكد هذه الشراكة على نجاح مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في تعزيز التعاون وتحفيز الابتكار. ومن خلال إقامة مثل هذه الشراكات يساهم المختبر في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة في مجال التقنيات الناشئة وبناء اقتصاد محلي أكثر تنوعاً وديناميكية".

من جهته، قال كمال يوسفي، رئيس جمعية هاشغراف: "إن إقامة الشراكات النوعية تمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجيتنا. وهدفنا الأكبر هو تمكين مجتمع مزدهر وتطوير منظومة حيوية داعمة لتطبيقات الجيل الثالث للانترنت تؤهلها للاستفادة من خدمات وإمكانات منصة هيديرا. نحن نطمح دائماً لإقامة الشراكات مع مؤسسات مبتكرة لنخلق معاً قيمة لهذه الصناعة ونضع الأسس لمستقبل رقمي متطور". وأضاف: "تؤمن هاشغراف بقوة برؤية مركز قطر للمال، فاستراتيجيته تركز على إضفاء الطابع المؤسسي على صناعة الأصول الرقمية وتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للحلول المبتكرة للجيل الثالث للانترنت والتي تشمل ترميز الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل اللامركزي والتمويل عبر سلسلة الكتل، ونتطلع بشغف للعمل مع شركة ستلمينت وغيرها من الشركاء الرائدين في هذه المنظومة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرقمية لدولة قطر لعام 2023".

وقال ستيفان ديس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة هاشغراف: "نحن سعداء بالاستثمار والشراكة مع سيتلمينت بينما نعمل على دمج التطبيقات التي تعمل بتقنية هيديرا وتوفيرها للمؤسسات والمنظمات في قطر والعالم. سيتضمن مستقبل حلول الجيل الثالث للانترنت، ترميز الأصول الحقيقية، وتوحيد قدرات منصة هيديرا للسجلات الموزعة مع سيتلمينت والمنظومة المتطورة في مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، والتي من شأنها تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من تحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

من جانبه، قال ماثيو فان نيكيرك، الرئيس التنفيذي لشركة ستلمينت: "يعمل مختبر الأصول الرقمية في مركز قطر للمال على بناء منظومة قوية تدعم إقامة الشراكات الهادفة وعلاقات التعاون طويلة الأمد والجيل القادم من حلول الأصول الرقمية في المنطقة وخارجها. هذه الشراكة تبرز الدور الفاعل للمختبر في جمع الشركات الرائدة في هذه الصناعة تحت مظلة واحدة لتحقيق نتائج مبهرة".

وتسلط هذه الشراكة الضوء على إمكانات المختبر في تعزيز التعاون وتحقيق قفزات تقنية كبيرة في مجالات الأصول الرقمية وتقنية السجلات الموزعة. وسيساهم هذا التعاون في تمكين الصناعات والإقتصادات من تبني التقنيات المتطورة وتعزيز النمو والتنمية المستدامة.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

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