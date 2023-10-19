خلال زيارة وفد من 30 شركة كازاخستانية للدولة

دبي : في انعكاس للعلاقات التجارية المتنامية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة والاهتمام الملحوظ بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات الكازاخستانية. وإثر زيارة البعثة التجارية التي نظمها "كاز ترايد" في كازاخستان لأصحاب المشاريع المحلية إلى إمارة دبي، تم إبرام عقود تصدير بقيمة تفوق 37 مليون دولار.

وأشار سعادة ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في جمهورية كازاخستان خلال لقاء أعمال عقد أمس في إمارة دبي إلى نجاح البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتبادلة ومواصلة العمل في مشاريع مشتركة، مضيفاً:"تماشياً مع مساعي رئيس جمهورية كازاخستان لتوطيد العلاقات التجارية مع دولة الإمارات، فإننا نعمل على تعزيز أطر التعاون مع شركائنا وتسهيل تأسيس الأعمال في أسواق البلدين. وعلى المدى المتوسط، فإن الشركات الكازاخستانية مستعدة لتوفير حوالي 90 نوعاً من البضائع إلى دولة الإمارات بقيمة تقارب 440 مليون دولار".

ويشمل ذلك منتجات الصناعات المعدنية والكيميائية، وصناعة الأغذية، والآلات، والمركبات، ومواد البناء، والأدوية.

من جانبه قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً واقتصادياً رائداً لكازاخستان في المنطقة العربية. ويشهد عدد الشركات الكازاخستانية العاملة في دبي ارتفاعاً مطرداً، مما يؤكد الاهتمام القوي بالإمارة من قبل مجتمع الأعمال الكازاخستاني. ومع إدراكنا إمكانية تحقيق المزيد من النمو في التجارة والاستثمارات الثنائية، سنظل ملتزمين بالعمل معاً للاستفادة من فرص التعاون المتبادل بين أسواق الجانبين".

وتحظى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة بجاذبية كبيرة بالنسبة لكازاخستان، باعتبارها ضمن قائمة أبرز وجهات التصدير للسلع المنتجة في كازاخستان. وفي عام 2022، قامت الشركات الكازاخستانية بتصدير منتجات بقيمة 560.3 مليون دولار إلى دولة الإمارات. وتتمتع المنتجات الزراعية العضوية ذات الإنتاج المحلي بإمكانات كبيرة لدخول أسواق دول الخليج. وفي العام الماضي لوحده، زادت صادرات اللحوم من كازاخستان إلى الإمارات بثماني أضعاف.

وبحسب ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ في جمهورية كازاخستان، ﻛﺎﻳﺮات ﺗﻮرﻳﺒﺎﻳﻴﻒ، يمكن للشركات الإماراتية بدورها الاستثمار في المشاريع المشتركة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وإطلاق منتجات جديدة.

يشار إلى أن البعثة التجارية والاقتصادية إلى دبي شهدت مشاركة 30 من منتجي الأغذية وموردي الصناعات الكيميائية ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من كازاخستان. وتجاوزت القيمة الإجمالية لعقود التصدير المبرمة 37 مليون دولار . وتم التوصل إلى اتفاقيات لتوريد المكملات الغذائية، والزيوت النباتية، والمياه المعدنية، ومنتجات الحلويات، والكرات الدقيقة (المجهرية)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

#بياناتحكومية

- انتهى -