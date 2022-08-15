عقد ندوة حوارية استضافت خمسة عشر من رواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية

ناقش المشاركون سبل مواجهة التحديات وحل المشكلات واتخاذ الإجراءات الصحيحة

نظم مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ندوة حوارية لرواد الأعمال الإماراتيين في قطاعات مختلفة لتحديد فرص وتحديات تأسيس الشركات الجديدة، وكسب المعرفة المتعلقة بالإجراءات المبتكرة اللازمة لبناء قيمة مستدامة قادرة على التنافس والنجاح في الأسواق العالمية، حيث يسعى (شراع) إلى الاستفادة من المعارف والأفكار الريادية التي ناقشتها الندوة في تنظيم البرامج وتطوير الحلول المعززة لمنظومة الشركات الناشئة، وتمكين مؤسسيها في مسيرتهم المهنية.

وأقيمت الندوة بحضور نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بمقر المركز في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث ناقش خمسة عشر من رواد الأعمال الإماراتيين من من مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة التحديات التي واجهتهم، ومنها صعوبة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتوفر رأس المال، وفرص عرض أفكارهم في السوق، وسبل التواصل مع مختلف المتعاونين والشركاء لتعزيز نمو مشاريعهم.

وتحدث مؤسسو الشركات العاملون في قطاعات تشمل الرياضة والترفيه والتجميل والأزياء وإدارة الفعاليات، حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال، ومن أبرزها تعزيز قاعدة العملاء، وإدارة سير العمليات، والتخطيط المالي، واستراتيجيات التقييم والتطوير، لافتين إلى ضرورة استثمار الفرص التي ترتقي بقدرتهم على تعزيز علاماتهم التجارية، وعرض منتجاتهم وخدماتهم، وجذب اهتمام المتعاملين للتعاون والعمل مع شركاتهم، بالإضافة إلى توفير الاستثمارات التي تساعدهم على النمو والازدهار.

وأكد مؤسسو الشركات التي لا تزال في مرحلة النمو، خلال الندوة، أن تسهيل الوصول إلى الأسواق المستهدفة سيساعدهم على إيجاد حلول مرنة تستجيب لتطورات الأسواق والاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.

وسلط رواد الأعمال الضوء على الدور الذي تلعبه الجامعات في تعزيز الابتكار، وأشاروا إلى الحاجة لصقل المواهب وتوفير الموارد للمساعدة على تأسيس شركات ريادية سريعة النمو، قادرة على تحويل الصناعة وفتح أسواق جديدة، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان النمو والاستدامة في بيئة تمتاز بالتنافس.

وشهدت الندوة تفاعل "شراع" المباشر مع مجتمع ريادة الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم، بهدف تطوير برامج دعم مؤسسي الشركات الناشئة وإعطائهم الأولوية، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية لتمكينهم ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، حيث تتوافق الندوة التي تسبق انعقاد "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال" مع أهداف "شراع" الرامية لجمع صناع التغيير في القطاعات المختلفة، وتوفير الفرصة لهم للتواصل والنمو والارتقاء بدور مركز الشارقة لريادة الأعمال، الذي يعتبر واحداً من المراكز الريادية في المنطقة.

وفي ختام الندوة، تعرف المشاركون على برنامج عضوية (شراع) الذي يسهل تحويل أفكارهم الإبداعية المؤثرة إلى مشاريع وشركات ناجحة.

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